Искусственный интеллект для персонализации тарифов

Как пояснил коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев, новая линейка сохранит принцип «тарифного конструктора».

— Мы сохранили возможность самостоятельно настраивать не только основные параметры тарифа, но и набор дополнительных услуг: от безлимитного трафика в мессенджерах до пакета навигационных сервисов Яндекса например. Тариф можно настроить на сайте или в личном кабинете. Цена изменится автоматически в зависимости от наполнения вашего тарифа. Сейчас мы предлагаем четыре варианта пакетов минут и интернета. Минимум — 200 минут и 10 Гб, максимум — 1100 минут и 40 Гб. Сочетать варианты можно в любых комбинациях. Например, взять 200 минут и 30 Гб, — говорит Максим Соловьев.

В компании уверены, что сегодня главное — сохранять лояльность клиентов. Важная составляющая этой лояльности — удовлетворенность тарифным планом.

— Мы первыми на телеком-рынке начали анализировать профиль потребления клиента и предлагать индивидуальное наполнение тарифа без изменения цены. Система «Умный тариф» формирует индивидуальное предложение по соотношению минут и гигабайтов в личном кабинете пользователя. Для этого система анализирует текущий профиль потребления клиента и предлагает оптимальное наполнение тарифного плана. Клиент сам принимает решение, переходить ли на индивидуальные параметры тарифа. Опять же, если профиль потребления изменится, система предложит новое наполнение, — добавляет Максим Соловьев.

Новые подходы к тарифным планам, по его словам, связаны с тенденциями рынка мобильной связи. Прежде всего, это рост трафика передачи данных и его «веса» в общем потреблении. По данным компании Tele2, структура потребления клиентов в Новосибирске меняется — люди все больше «качают» и все меньше говорят. Так, в первом квартале 2019 года потребление трафика мобильного интернета в месяц на одного абонента выросло практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Пока искусственный интеллект анализирует потребление мобильной связи только на тарифном плане «Мой онлайн+». В перспективе, как отметил спикер, компания планирует транслировать эту возможность и на другие тарифы.

Чтобы получить предложение от искусственного интеллекта — Миа — нужно зайти в личный кабинет на сайте оператора или в приложение «Мой Tele2». Другим способом информировать клиента о такой опции (звонком или SMS) в компании не будут. Как подчеркивают в Tele2, клиенты предпочитают решать вопросы настройки своего тарифа именно с помощью цифровых каналов. Для Tele2 — это не просто ориентация на общий тренд, а результаты анализа ситуации. Так, например, за 2018 год аудитория приложения «Мой Tele2», которое позволяет клиентам управлять мобильными услугами, выросла более чем в три раза. По оценкам пользователей в магазинах приложений, «Мой Tele2» занимает первое место среди операторов-конкурентов в AppStore и второе — в​ Google Play.

За 2018 год число онлайн-обращений в службы контактных центров Tele2 выросло на 85%. Ежемесячно поступает более 310 тысяч таких запросов, при этом около 50 тысяч обрабатываются чат-ботами. В планах оператора — довести долю вопросов в цифровом канале, решаемых чат-ботами, до 75%.

— Наша стратегия — качественно работать с абонентской базой: не путем ценовых войн, но дальнейшей успешной трансформацией Tele2 в лучшую сервисную компанию. Именно поэтому мы с регулярной частотой запускаем новые цифровые продукты, которые будут выгодны и удобны нашим клиентам. Ведь сегодня именно уровень комфорта использования связи играет решающую роль при выборе оператора, — подытожил Максим Соловьев свое выступление перед журналистами.

Фото предоставлено пресс-службой компании