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Московская компания «ЭлинАльфа» построит ЛДС в Новосибирске

Компания стала единственным участником аукциона.
  • 21/05/2019, 10:36
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В Новосибирске подведены итоги аукциона на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске».

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, ООО «Элинальфа» (г. Москва) стало единственным участником тендера. Его заявка была признана соответствующей всем требованиям.

— Контракт с единственным участником электронного аукциона ООО «Элинальфа» заключается в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном ст. 83.2 Закона о контрактной системе, — говорится в протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В документах на сайте закупок не уточняется, на каких условиях будет работать подрядчик.

Напомним, начальная стоимость контракта составляла 5,76 млрд руб. Источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области и федеральный бюджет.

Согласно документации торгов, победитель должен приступить к выполнению работ не позднее 7 дней со дня заключения контракта. Срок окончания выполнения работ — до 15 декабря 2021 года.

ООО «Элинальфа» основано в 2005 г. По итогам 2017 года выручка компании составила 5,8 млрд рублей, прибыль — 21 млн рублей. Компания участвовала в 35 госконтрактах на общую сумму более 40 млрд рублей. Например, являлась генподрядчиком строительства ледовой арены «Кристалл» в Красноярске. Объект, стоимостью 3,1 млрд рублей возводился к Универсиаде, прошедшей в 2019 году.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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