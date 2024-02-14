Банк Уралсиб принял участие в конференции по финансовой грамотности «ФИНФИН 2024»

В программу конференции был включен региональный марафон финансовых организаций с дискуссионными площадками во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Рязани и Калининграде. В мероприятии приняли участие представители финансовых институтов, государственных органов и экспертного сообщества.

На конференции обсуждались различные вопросы содействия распространению программ повышения финансовой грамотности. В Новосибирске участники из ведущих финансовых институтов Сибирского федерального округа обсуждали барьеры, мешающие внедрению просветительских и образовательных проектов, обменивались опытом, делились ближайшими планами.

По словам руководителя дирекции организации продаж по Урало-Сибирскому региону ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Светланы Семеновой, банк уделяет большое внимание вопросам финансовой грамотности. У организации уже есть богатый опыт в проведении различных мероприятий для школьников и студентов, нацеленный на формирование правильного отношения к личным финансам. В ближайшее время Уралсиб планирует разработать курс по финансовой грамотности для студентов, а также методичку по финансовым инструментам для создания и развития своего бизнеса.