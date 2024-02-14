Активный рост строительства в Сибири грозит дефицитом стройматериалов

Строительная отрасль сегодня не испытывает дефицита строительных материалов. Об этом на расширенном заседании правления Российского союза строителей (РСС), посвященном инновационному развитию и технологической независимости отечественной строительной отрасли, заявил вице-президент РСС Максим Федорченко. По его словам, на первое место сегодня вышла проблема роста цен.

По данным Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) за 2023 год цена на песок выросла на 13%, железобетонные плиты перекрытия подорожали на 11%, цементный раствор, а также смеси асфальтобетонные, щебень — на 10%, кабель силовой, бетон 9%.

Также отмечается и значительный рост стоимости материалов (выше уровня инфляции) на строительные ресурсы: битум (+43%), сталь арматурная (+34%), сталь листовая (+24%), трубы стальные (+18%), блоки из ячеистых бетонов (+17%).

— По ряду позиций рост цен составил до 40% в 2023 году. Особенно это касается экспортных материалов. Однако при запланированном росте объемов строительства и, если все регионы начнут также вслед за Новосибирской областью вводить более одного квадратного метра на жителя, ожидается проблема нехватки материалов и логистические диспропорции, связанные с необходимостью перевозки слишком больших объемов стройматериалов (особенно в Сибири), — отметил он.

По мнению эксперта, для нормализации ситуации, необходимо прогнозировать планируемые объемы базовых стройматериалов, а также обеспечить стабильный спрос на них.

— Мы вместе с производителями цемента обсуждали, какие меры можно принять для того, чтобы снизить рост цены на их продукт через снижение роста себестоимости. Во-первых, у нас предприятия цементной отрасли работают с загрузкой не выше 60% в последние 10 лет. Для них очень важно, чтобы в Сибири строились крупные объекты, чтобы им обеспечить загрузку своих предприятий. Это позволит им более рационально использовать свои ресурсы, — отметил Максим Федорченко.

Еще одной проблемой строительной отрасли эксперты назвали отсутствие современных инновационных технологий.

— В строительной отрасли, к сожалению, инновации пока очень сильно тормозятся. Безусловно, это связано как с отсутствием достаточного уровня прибыли у производителей материалов, так и с тем, что у нас практически не финансируется на государственном уровне отраслевая наука именно в строительной сфере. Хотя в других отраслях такое финансирование все-таки выделяется, — уверен он.

Председатель Комитета по науке и инновационному развитию строительной отрасли Российского союза строителей Андрей Пустовгар уверен, что сегодня страны находятся в разгаре мировой «технологической войны». Они конкурируют за доминирование на основе новых технологий. По мнению эксперта, в России утрачен опыт крупного массового проектирования промышленных объектов и их строительства.

— У нас нет технологов, которые проектируют цементные заводы, которые проектируют лакокрасочные производства. Исчезли такие гиганты, как «Гипромез» (Государственный институт по проектированию металлургических заводов — Ред.), «Гипровуз» (Государственный институт по проектированию высших учебных заведений) и так далее. То, что занималось специализированным проектированием именно промышленных предприятий. И что мы сейчас имеем? К сожалению, мы оказались у разбитого корыта. Утеряны необходимые компетенции. Это то, что нам нужно восстанавливать, — отметил он на расширенном заседании Правления РСС, посвященном инновационному развитию и технологической независимости отечественной строительной отрасли в рамках строительной недели в Новосибирске.

Еще одной проблемой строительной отрасли, по мнению Андрея Пустовгара является релокация профессиональных кадров и отсутствие подготовки специалистов в области технологического проектирования промышленных объектов.

Он утверждает, что мелкие инжиниринговые фирмы не стали равновесной заменой сети организаций, занимавшихся созданием технологий.

— К сожалению, недружественные страны поставляли нам более 80% технологий. Отечественных технологий минимальное количество, — констатировал председатель комитета по науке.

Строительная отрасль сегодня не является привлекательной. Это еще одна из проблем отрасли. Причем, подобная ситуация не только России.

— У нас в отрасли работают одни мигранты: в Америке работают мексиканцы, в Германии —т турецкие рабочие, в Арабских Эмиратах — из Пакистана. Это говорит о том, что нам нужно глобальный скачок в экономическом и профессиональном развитии строительной отрасли, — отметил Андрей Пустовгар.

Губернатор Новосибирской области отметил, что существуют проблемы и в государственном регулировании строительной отрасли. По его мнению, необходимо искать пути сокращения процедур, которые определяют строительный цикл. Это касается, как их количества, так и длительность согласования.

— Нужно находить решения, не в ущерб безопасности и качеству использования строительных объектов, которые бы позволяли удешевить стройку. Очень хотелось бы, это пожелание со стороны заказчика и участников строительного процесса, чтобы все изменения в технических регламентах, нормативных актах, имели какой-то разумный цикл и периодичность, — отметил глава региона.

Кроме того, Андрей Травников уверен, что значительно упростить работу строительной отрасли мог бы возврат к идее типового проектирования или использования парка проектной документации повторного использования.

— Давайте честно признаемся, сегодня этот инструмент практически не работает. Любую документацию, любой проект, который мы берем из этого реестра, сегодня приходится значительно перерабатывать из-за всех изменений, которые накопились буквально за последние пять лет, — резюмировал он.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область решила проблему с замещением импортных строительных материалов.