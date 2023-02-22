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Банк Уралсиб принял участие в первом заседании комитета по инновациям Ассоциации российских банков

  • 22/02/2023, 10:34
17 февраля прошло первое заседание комитета по инновациям Ассоциации российских банков (АРБ), который возглавил директор по инновациям Банка Уралсиб Дмитрий Гришин.

Банк УралсибВ комитет вошли директора по инновациям ведущих финансовых организаций, как АО «Национальная система платежных карт», Банк ВТБ, Росбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, УБРиР, а также представители финтех-сферы, как «Финтех Хаб» Сколково, Ассоциация электронных денег и Ассоциация Финтех Старт.

Основными направлениями работы комитета станут исследования рынка и анализ трендов, экспертиза инициатив ЦБ РФ и взаимодействие с регулятором, запуск стартап-акселератора, разработка и реализация образовательных программ, популяризация банковских инноваций, а также проведение собственных конференций.

«Идея комитета возникла в конце прошлого года, как возможность создания новых условий для цифровизации банков в России, а также обмена опытом в сфере разработки и внедрения инноваций в финансовом секторе, – рассказал Дмитрий Гришин. – В частности, это касается региональных банков, у которых нет достаточного ресурса и опыта внедрения финтех-инноваций. Это возможно решить за счет единой программы акселератора стартапов и образовательных курсов для сотрудников банков».

Акселерационная программа финтех-проектов – это один из ключевых проектов комитета, запланированных на 2023 год. Она предназначена для взаимодействия всех членов АРБ в формате единого окна и позволяет участвующим в программе стартапам или проектам сотрудничать со всеми участниками не только комитета, но и Ассоциации.

«Существует большой разрыв между крупнейшими банками страны и региональными банками, а внедрение системы работы с инновациями требует специализированных компетенций, – отмечает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. – Экспертиза предложений регулятора и подготовка собственных инициатив по внедрению инфраструктурных решений способствует снижению барьеров для входа на отраслевой рынок и развитию конкуренции».

Участники встречи отметили другую важную проблему – нехватку кадров в финансовом секторе и инновациях, например, проектных менеджеров, способных заниматься внедрением Системы быстрых платежей. Поэтому вторым приоритетом комитета по инновациям АРБ станет создание ряда курсов повышения квалификации как для среднего менеджмента банков, так и аналитиков. В дальнейшем это способствует развитию нетворкинга между корпорациями. Среди возможных тем образовательных программ – обучение пилотированию и внедрению финтех-инноваций и развитие внутренних продуктовых команд внутри банков.

Также в качестве тем для обсуждения члены комитета отметили внедрение цифрового рубля, инновации в платежах, аналитику зарубежных финтех рынков и импортозамещение.

Сейчас комитет насчитывает 30 участников и планирует активно расширяться. Приглашаются представители банков и страховых компаний, а также СМИ, вузов и институтов развития. Следующей темой встречи комитета станет обсуждение нехватки кадров и обучения.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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