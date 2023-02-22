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С начала года сибиряки обналичили в кассах магазинов более 30 млн рублей

  • 22/02/2023, 10:38
В 2023 году сибиряки сняли со своих карт на кассах магазинов-партнеров проекта Сбера «Наличные с покупкой» более 30 миллионов рублей. Из них более 8,5 миллионов пришлось на новосибирских клиентов банка.

СберНапомним, Сбер в Сибири расширил сеть партнеров, которые присоединились к проекту «Наличные с покупкой». Теперь, рассчитываясь на кассе такого магазина, покупатель может без комиссии снять со своей карты наличные. Максимально доступная сумма для снятия за одну транзакцию – 5 тыс. руб. В сутки клиентам доступно до 20 тысяч.

В Сибири к акции присоединилось более пятисот предприятий локального, межрегионального и федерального уровня. Например, одним из крупнейших партнеров акции стала торговая компания X5 Group, владеющая несколькими продуктовыми сетями.

В Новосибирской области сегодня действует 58 торговых точек, в которых клиенты Сбера могут снять наличные.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

«Сбер улучшает доступность банковских услуг для всех категорий клиентов. Благодаря нашему проекту, снять наличные стало возможно даже в тех населенных пунктах, где нет ни отделений, ни банкоматов. Система устроена предельно просто: покупателю достаточно совершить покупку картой на любую сумму, сообщить сотруднику на кассе нужную сумму для снятия, а затем подтвердить операцию при помощи ПИН-кода. Проект «Наличные с покупкой» показывает стабильный прирост как транзакционной активности, так и торговых точек-партнеров».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбер банки


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