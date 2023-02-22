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Льготы, налоги, МРОТ: заявления президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию

  • 22/02/2023, 09:50
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господдержка семей с детьми
Нужно, чтобы в семейных бюджетах было больше средств, а семьи могли решать самые важные, насущные проблемы, подчеркнул глава государства.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию коснулся традиционной темы поддержки семей с детьми, при этом отметив, что за последние годы она увеличилась в разы.

Президент сказал, что маткапитал в новых регионах страны нужно предоставлять семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года.

— Напомним — такое же решение мы приняли в свое время для Крыма и Севастополя, — заявил Путин.

Также, по словам, президента, нужно более активно использовать налоговые послабления для семей с детьми. Одна из его инициатив — увеличить образовательный налоговый вычет на детей с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а вычет за лечение — со 120 тыс. до 150 тыс. рублей. 13% от этих повышенных сумм государство вернёт гражданам из уплаченного ими подоходного налога.

Путин отметил, что налоговые вычеты должны предоставляться «в проактивном режиме, быстро и дистанционно, необременительно для граждан».

Также президент предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%, до 19 242 руб. Он заверил, что правительство России продолжит реализацию масштабных программ, основная цель которых — повысить благосостояние российских семей.

Ранее редакция сообщала, что Россия вернется к традиционной системе высшего образования.

Фото с сайта Кремля

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Россия

Теги : соцвыплаты президент РФ послание Федеральному Собранию налоги льготы господдержка семей с детьми


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