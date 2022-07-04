Ученого-физика арестовали по подозрению в госизмене

КП-Новосибирск источник, известного российского ученого-физика Анатолия Маслова арестовали по подозрению в госизмене. Об этом стало известно уже после того, как по аналогичным обвинениям арестовали завлабораторией НГУ Дмитрия Колкера.
Маслов награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций. Маслов является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.
Фото с сайта Академгородок
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