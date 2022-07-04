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Ученого-физика арестовали по подозрению в госизмене

  • 04/07/2022, 08:30
Автор:
новости Новосибирска
Речь идет о главном научном сотруднике Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолии Маслове.

Новости Новосибирска

Арестованный на прошлой неделе новосибирский ученый скончался

Как пояснил КП-Новосибирск  источник, известного российского ученого-физика Анатолия Маслова арестовали по подозрению в госизмене. Об этом стало известно уже после того, как по аналогичным обвинениям арестовали завлабораторией НГУ Дмитрия Колкера.

Маслов награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций. Маслов является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.

Фото с сайта Академгородок

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : ученый госизмена арест


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