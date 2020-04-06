Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт, действовавших по март 2020 года

Карта продлевается с ограниченным функционалом, ее можно использовать только для снятия наличных в банкоматах любого банка (при условии, что банк-эквайер принимает в своих банкоматах карты с истекшим номинальным сроком действия).

Подробную информацию о ближайших банкоматах и платежных терминалах Банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно ознакомиться на сайте Банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка