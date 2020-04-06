ФИЦ ФТМ запустил диагностику COVID-19

— Мы проводим обследование в рамках ОМС и делаем это только по обращениям медучреждений. Люди сдают анализы (мазок из ротовой полости) в поликлиниках, больницах, обсерваторах, которые направляют нам эти материалы. Если выявляется положительный диагноз по COVID-19, то мы составляем отчет и передаем эту информацию в Роспотребнадзор, — говорит Деулин.

На минувшей неделе в ФИЦ ФТМ поступили тестовые системы, разработанные АО «Вектор-Бест». В субботу, 4 апреля, в центр пришли первые материалы для анализа. В воскресенье за сутки уже были протестированы около 100 анализов.

По его словам, центр ФИЦ ФТМ в полной загрузке может работать в три смены. Максимальная емкость приема — 800 тестов в сутки. Для сравнения: до сих пор в Новосибирской области подобные обследования проводил только Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. По информации редакции, Роспотребнадзор проводил в сутки около 150 тестов.

По данным оперативного штаба, на вечер 5 апреля в Новосибирской области были выявлены 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением остаются 4418 жителей региона. 5020 человек уже сняты с наблюдения. За прошедшие сутки в Новосибирской области ОРВИ и гриппом заболели 1065 человек. С ОРВИ и гриппом госпитализировано — 23 человека.

АО «Вектор-Бест» получило регистрационное удостоверение на новый набор реагентов «РеалБест РНК SARS-CoV-2» для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени в конце марта. Набор выпускается в виде готовой лиофилизированной реакционной смеси и рассчитан на проведение анализа 96 образцов (включая 2 контрольных образца), сообщается на сайте компании. На сегодняшний момент компания «Вектор-Бест» выпускает весь комплекс продукции для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени: транспортный раствор для взятия образцов, наборы для выделения РНК и набор для амплификации. Доставка наборов осуществляется по территории Российской Федерации, но только по предварительной заявке.

Фото предоставлено Ильей Деулиным