Банк Уралсиб провел клиентское мероприятие для агентств недвижимости и риелторов Красноярска

В конференц-зале «Бирюса» гостиницы «Красноярск» собрались 30 представителей ведущих агентств недвижимости и риелторов.

Перед гостями мероприятия с приветственными словами выступила управляющий Новосибирским филиалом Банка Уралсиб Наталья Голубева. Бизнес-тренер Александр Кущак провел консультационный семинар «Работа с завышенной ценой: 3 метода эффективной работы с продавцом». Главный менеджер по развитию ипотечного кредитования ДО «Красноярский» Дарья Добросоцкая рассказала гостям о лучших предложениях банка в части ипотечного кредитования, а также об неипотечных аккредитивах Банка Уралсиб как современной и безопасной форме расчетов при покупке недвижимости. Встреча прошла в атмосфере живого общения и взаимного интереса.

«Подобное мероприятие мы недавно провели в Новосибирске и убедились в его полезности и важности. Откровенный разговор с партнерами способствуют развитию и укреплению взаимовыгодных связей. Кроме этого, мы проинформировали участников рынка недвижимости о возможностях Банка Уралсиб, его программах и сервисах, ответили на многочисленные вопросы», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

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