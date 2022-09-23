Отопительный сезон начался в Новосибирске со старых проблем

Не тем жалуются

К середине ноября Новосибирск планирует получить паспорт готовности к отопительному сезону. На 12 сентября паспорта готовности получили 96% потребителей. В целом по городу отопление поступает 54% потребителей. Учреждения образования отапливаются на 100%, здравоохранения — на 98%. Такие данные по итогам подготовки к отопительному сезону в ходе заседания комиссии горсовета по городскому хозяйству привели начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев и директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Андрей Колмаков.

— В этом году мы подготовились к отопительному сезону лучше, чем в прошлом, —говорит Дмитрий Перязев. — Вала обращений жителей, ресурсников, управляющих компаний, какой был в прошлом году, в том числе по началу отопительного сезона, нет. Три акта разворота по жилью, каждый из двух дней — шесть дней с понедельника по субботу. Никакой спешки и излишней динамики нет. Идет четкая плановая работа.

— На улице Залесского четыре дома остались без горячей воды, — рассказывает депутат Игорь Украинцев. — Сети бесхозны. Произошла авария. МУП «Энергия» не очень активно исправляла ситуацию до тех пор, пока не вмешались журналисты. На следующий день все было исправлено.

Однако ряд проблем, на которые внимание представителей коммунальной сферы обратили депутаты горсовета, остается. Во-первых, это оставшиеся «за бортом» жилые дома, сети которых официально не закреплены ни за одной организацией, либо это дома, в которых по каким-то причинам нет управляющей компании. Таких, по информации мэрии, в город насчитывается 145.

Как поясняет Дмитрий Перязев, по каждому из подобных домов вопрос запуска тепла решается индивидуально, а в экстренном случае коммунальщики готовы устранить проблему, даже если она де-юре находится за пределами их компетенции.

— Имущество за «Энергией» не закреплено, в режиме пожарной команды не работают, — говорит начальник департамента. — Здесь была недоработка ТСЖ. Люди имеют границы раздела, которые были подписаны в свое время теми, кто раньше работал. Но в любом случае эти документы обновляются вместе с тепловыми районами. И когда они видят, что имеется «неопределенный титульный владелец», это повод обратиться в мэрию и указать на данную ситуацию. Есть механизм постановки на учет бесхозных объектов. Надо было заранее обратиться к нам, а не к журналистам.

Качество топосъемки приводит к авариям

Второй, по сути, уже ставшей традиционной проблемой, о которой ранее говорилось неоднократно, является рассогласованность действий подразделений, отвечающих за испытания и ремонт теплосетей.

— У нас идет срыв сроков на месяц, потому что в топосъемке не указаны электросети, колодцы, — говорит депутат Екатерина Шалимова. — При прокладке теплосетей профильные службы столкнулись с этой проблемой. В результате кто остается в просадке? Наши жители, так как это может быть, например, единственный подход к школе, нет возможности подъехать. Нет кураторов, которые проверяют, что-то вносят.

Подобными историями готовы поделиться и энергетики.

— Я понял ваш вопрос: насколько часто мы в пень втыкаемся, — говорит, отвечая депутату, Андрей Колмаков. — Вот улица Семьи Шамшиных: по топосъемке у нас от теплотрассы до коллектора какие-то метры. Подрядчик начал копать. Это хорошо, что у них хороший экскаваторщик, он вовремя успел крикнуть «стой», иначе бы как дал ковшом. Коллектор лежит прямо на теплотрассе. Сегодня утром докладывают: строим теплотрассу на инфекционную больницу. Тоже по топосъемке водовод — 10 метров. Бурят сваи, чтобы ставить опоры — бахнули водовод. Качество работ по топосъемке, по топоснове — в чьей оно сейчас компетенции? Раньше было у города.

— Мы будем контролировать деятельность единой теплоснабжающей организации в каждой зоне теплоснабжения — и МУП «Энергия», и Новосибирскую теплосетевую компанию — в зонах их деятельности по части качества, объемов и срокам производства работ, — поясняет Дмитрий Перязев.

В то же время, как было сказано на заседании, мэрией и Новосибирской теплосетевой компанией прорабатывается регламент, в который будут «упакованы» все тонкости взаимодействия ответственных подразделений. Его предполагается принять в первых числах октября.

Напомним, что сентябрьской сессии Новосибирска предстоит рассмотреть для принятия положение о муниципальном контроле «за исполнением единой теплоснабжающей организацией по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения на территории города». Сессия состоится 28 сентября.

Ранее редакция рассказывала о тепловой концессии на территории Новосибирска и пересмотре ее условий.