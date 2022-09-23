Наследники банкрота заплатят налог на имущество или нет?

Наследники недвижимости не во всех случаях вынуждены платить налог на имущество наследодателя-банкрота. Соответствующее разъяснение размещено на сайте ВС

Соответственно материала дела, наследодатель умер в 2014 году, а в 2017 суд признал его несостоятельным (банкротом), в связи с чем была запущена процедура по реализации его имущества. С даты введения процедуры банкротства все имущество, являющееся наследством, перешло в конкурсную массу должника.

Налоговя подала судебный иск к наследникам о погашении задолженности по уплате налога на имущество за 2018 год, а также пени.

Суд первой инстанции требования налоговой не удовлетворил, так как унаследованная после смерти недвижимость — это часть конкурсной массы и в связи с признанием умершего несостоятельным (банкротом), все требования по финансовым обязательствам, в том числе по текущим платежам, могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

Решение суда первой инстанции было отменено вышестоящими судебными инстанциями по причине того, что включение имущества в конкурсную массу должника (наследодателя) не отменяет обязанностей наследников как собственников этого имущества нести расходы по его содержанию, в том числе по уплате налогов.

ВС РФ назвал выводы судов апелляционной и кассационной инстанций ошибочными.

— В рассматриваемом случае обязательство по уплате налогов возникло в 2018 году после принятия заявления о признании должника банкротом, требования об уплате налогов являются текущими и подлежат удовлетворению вне очереди за счет конкурсной массы преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия такого заявления, — говорится в определении Верховного суда.

Высшая инстанция пояснила, что после завершения расчетов с кредиторами гражданин (умерший), признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе не заявленных при введении реструктуризации долгов или реализации имущества гражданина.

В результате Верховный суд отменил определение судебной коллегии по административным делам в части взыскания с наследников недоимки по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу за 2018 год, а также пени и направил дело на новое рассмотрение.

Ранее редакция сообщала, что экономколлегия Верховного суда разобралась в конкретной ситуации, когда у владелицы через два года после покупки отняли квартиру. Две местные судебные инстанции посчитали это правильным. Но Верховный суд с ними не согласился.