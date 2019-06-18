С 17 июня 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования при сумме кредита от 5 млн рублей включительно.

Минимальная ставка теперь составляет 9,99% годовых и распространяется на следующие программы:

• на приобретение готового жилья;

• на покупку строящегося жилья;

• на цели рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков;

• на программу «Ипотечные каникулы».

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка