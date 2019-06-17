Урбан-виллы. Новый формат развития застроенных территорий

В рамках выездного совещания мэра Новосибирска Анатолия Локтя компания «Брусника. Сибакадемстрой» представила новый для города формат развития застроенных территорий. На площадке в Октябрьском районе Новосибирска, расположенной на пересечении улиц Декабристов, Никитина, Грибоедова и 9-го Ноября, девелопер приступил к расселению многоквартирных домов, признанных аварийными. Здесь появится новый квартал с урбан-виллами на «Никитина».

В 2017 году застройщик выиграл тендер по программе РЗТ. В соответствии с условиями договора «Брусника. Сибакадемстрой» взяла на себя обязательства о расселении 7 аварийных домов, мэрия Новосибирска — 1 аварийного дома. По состоянию на 1 июня 2019 года 5 из 8 домов фактически расселены силами застройщика и администрации города. До конца 2019-го «Брусника. Сибакадемстрой» намерена расселить оставшиеся три дома.

При создании проекта застройки девелопер «Брусника. Сибакадемстрой» ставил перед собой задачу восстановления исторического мастер-плана этой части города.

— Совместно с голландским архитектурным бюро «Брусника. Сибакадемстрой» разработала коллекцию урбан-вилл на «Никитина». Квартал имеет исторический размер и находится в квадрате четырех городских улиц. Сохранение данной размерности и профиля улиц — важный градостроительный аспект развития территории. Проект гармонично вписывается в среду локации и соразмерен окружающим домам. Он направлен на реновацию центральной части Новосибирска и создание архитектурного разнообразия, — пояснили в компании.

Квартал «Никитина» будет состоять из восьми урбан-вилл высотой 7-9 этажей и 17-этажной башни-доминанты.

— Урбан-виллы представляют собой невысокие одноподъездные дома, окруженные зелеными дворами. Этот формат жилья часто применяют в Европе. В Новосибирске он презентован впервые. В таком доме будут проживать всего 50 семей. Здания окружены единым пространством двора, — поясняет пресс-служба компании. — Из-за естественного перепада высот на участке двор разделен на три уровня. Такое решение позволяет создать уютный парк с различной приватностью. Общественные территории сменяются камерными садами между домов и продолжаются прогулочными аллеями. Со стороны улицы Грибоедова террасный двор завершается зеленой площадью со стрит-ритейлом, где расположатся полезные сервисы для жителей квартала: магазины, аптеки и другие. Под всей территорией квартала проходит подземный паркинг с выездами на улицу Декабристов. Это удобное решение для хранения автомобиля. В паркинг рассчитан на 250-260 машиномест.

Общая площадь территории развития составляет 1,8 га, из них 0,6 га — площадь жилой застройки и 1,2 га — благоустройство внутридворовой и прилегающей территорий. Проектом предусмотрено три очереди строительства. Общий срок реализации: 2 квартал 2019 года – 3 квартал 2023 года. Площадь застройки составит 42,4 тысячи квадратных метров. По завершению здесь будут проживать около 1100 жителей в 560 квартирах. Первую очередь проекта из 3 урбан-вилл со 145 квартирами и 89 паркингами «Брусника. Сибакадемстрой» намерен ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2021 года.

В рамках обустройства территории застройщик также планирует провести демонтаж старых гаражей по улице Грибоедова и прокладку инженерных коммуникаций к кварталу, выполнить благоустройство окружающих улиц с восстановлением их профиля и организацией тротуара.

Фото: пресс-служба компании

Проектные декларации https://sibakademstroy.brusnika.ru/documents/