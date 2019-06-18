Для ФК «Новосибирск» выстроили комбинацию

В правительстве области заявили о создании нового футбольного клуба — «Новосибирск» — в статусе автономной некоммерческой организации (АНО). Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщили министр спорта региона Сергей Ахапов и вице-губернатор Андрей Жуков. Поводом для принятия этого решения стали неудачные результаты ФК «Сибирь» в минувшем сезоне: клуб занял только 18 место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и выбыл из ее состава.

— Это решение принималось в условиях ограниченного использования бюджетного финансирования, — сообщает Андрей Жуков. — Его принимали тяжело. Но для того, чтобы популяризировать футбол в Новосибирской области, чтобы у наших молодых спортсменов была возможность участвовать в своем домашнем клубе, оно было согласовано.

По словам гендиректора ФК «Новосибирск» Анны Барановой, новый проект направлен на популяризацию футбола сначала в Новосибирской области, а в перспективе — за ее пределами. Он должен охватить игроков, тренерский состав, подрастающее поколение спортсменов-футболистов и болельщиков.

— Первые три футбольных года — это формирование футбольного клуба, становление и развитие в долгосрочной перспективе, — рассказывает Баранова. — Поставлена задача: к 2030 году ФК должен выступать в Российской премьер-лиге. Для этого необходимо провести реконструкцию действующего стадиона «Спартак», либо — как идеальный вариант — построить новый стадион.

Со следующего года, по словам директора ФК, планируется развитие детской футбольной школы. Сейчас проводится подбор воспитанников. На старте проекта это будут около 300 детей, к 2030 году — около 2 тысяч. В стратегической перспективе, по словам Барановой, в новый новосибирский клуб станут привлекать игроков не только из Новосибирской области, но и из соседних регионов.

— Вся инфраструктура к этому моменту должна отвечать рекомендациям РФС (Российский футбольный союз. — Ред.), — говорит директор клуба. — Ожидаем зрительскую активность в количестве 10-15 тысяч человек на одном матче.

Работа по формированию состава нового футбольного клуба уже началась. Тренер ФК «Новосибирск» Игорь Чугайнов (С сентября 2018 года и до недавнего времени он тренировал ФК «Сибирь». — Ред.) рассказал, что изучил опыт футбольных клубов других регионов.

— Становление клуба и команды происходит в сжатые сроки. Передо мной поставлена четкая задача: через год «Новосибирск» должен играть в ФНЛ. Задача сложная, но интересная, — говорит тренер.

Что же касается судьбы ФК «Сибирь», то, по словам вице-губернатора, официально этот вопрос пока остается открытым. Однако с предоставлением команде господдержки уже практически все решено.

— Невозможно за счет бюджета покрывать все кассовые разрывы, — говорит чиновник. — Правила субсидирования, к сожалению, нам не позволяют дальше финансировать ФК «Сибирь». Мы не получили обратной связи от руководства клуба, каким образом они будут развиваться. Мы прекрасно понимаем, что субсидии области не должны использоваться для погашения накопленных ранее долгов. Разумно потратить эти деньги на развитие футбола с понятной концепцией, стратегией.

Сергей Ахапов сообщил, что региональная власть готова направить на развитие нового клуба 45 млн рублей.

— Из 250 млн рублей, выделенных ФК «Сибирь» на 2019 год, остаются 45 млн рублей. Эта сумма будет перераспределена на ФК «Новосибирск», — говорит Ахапов. — Что касается будущего года, то, учитывая те задачи, которые правительство области ставит перед футбольным клубом — выход в ФНЛ, субсидия полностью сохраняется. В будущем году «Новосибирск» играет с теми же деньгами — 250 млн рублей.

Что касается привлечения внебюджетного финансирования, то, по словам министра, сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

— Последние 4-5 лет с привлечением внебюджетных средств в клуб было совсем тяжело. Якорного спонсора у ФК «Сибирь» нет, — поясняет Ахапов. — Один из мотивов учредительства ФК «Новосибирск» правительством области — создание более комфортных условий для потенциальных инвесторов в новый ФК. Мы понимаем, для того чтобы полноценно развиваться, одного бюджетного финансирования клубу недостаточно. Уверен, что уже в этом году потенциальные и перспективные партнеры станут спонсорами нашего клуба.

В то же время в региональном правительстве обещают не оставить «за бортом» воспитанников и персонал «Сибири». По словам Жукова, тренерский состав, административно-хозяйственных специалистов, которые сейчас входят в структуру и штаб ФК «Сибирь», готовы принять на работу в ФК «Новосибирск».

— Численность нашей структуры позволяет это сделать. Тем более нам, правительству области, необходимо учитывать этот вопрос, чтобы люди, которые большую часть своей жизни посвятили футболу, не остались на улице, — пояснил чиновник.

Впрочем, к таким переменам не готовы фанаты ФК «Сибирь», опасающиеся, что их любимый клуб, оставшийся без региональной поддержки, окажется на грани исчезновения. Не готовы они поддерживать и новоиспеченный клуб.

— У меня опасения, что этот новый клуб создан с нуля, — говорит в комментарии редакции один из фанатов по имени Денис. — Как можно поддерживать команду, созданную с нуля? Мы допускаем возможность существования двух команд, но по-прежнему будем поддерживать «Сибирь».

Еще один из болельщиков «Сибири» сообщает, что подобный масштабный футбольный проект региональная власть анонсировала более десяти лет назад. Однако он закончился, по сути, не начавшись. Свои опасения относительно будущего любимой команды фанаты высказали в открытом письме на имя губернатора области Андрея Травникова, сенатора Владимира Городецкого и президента Российского Футбольного Союза Александра Дюкова.

— Прошедший сезон оказался крайне неудачным для команды, которая все время находилась в зоне вылета и по окончании сезона покинула Футбольную национальную лигу, — сообщается в обращении фанатов. —Мы недовольны действиями руководства ФК «Сибирь», которые привели к такому печальному результату, но при этом всегда поддерживали клуб и никогда не думали, что он может оказаться под угрозой ликвидации. По окончании сезона руководством области были анонсированы кадровые и юридические перемены в ФК, однако речи о закрытии не велось. Но в дальнейшем, игнорируя мнение болельщиков «Сибири», а также всех людей, неравнодушных к команде, было объявлено о создании в Новосибирске с нуля нового клуба, в результате чего ФК «Сибирь», оставшись без поддержки властей региона, оказался на грани закрытия.

По словам болельщиков, в настоящий момент под обращением подписались более тысячи человек.

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