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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования

  • 28/06/2019, 11:39
С 27 июня 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования.

Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 9,7% годовых и распространяется на следующие программы:

•        на приобретение готового жилья;
•        на покупку строящегося жилья;
•        на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков;
•        на программу «Легкий старт» (прежнее название – «Ипотечные каникулы»)

В среднем, снижение ипотечных ставок составило 0,25-1,5 процентного пункта. При сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на приобретение готового жилья и на цели рефинансирования ставки составляют от 10,4% годовых, на покупку строящегося жилья – от 10,6% годовых. Для сотрудников предприятий и организаций бюджетной сферы, зарплатных клиентов, действующих и бывших заемщиков Банка УРАЛСИБ ставки составят от 10,25%.

Требования к ипотечным заемщикам остались без изменений. Кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет (на дату окончания срока кредита), имеющий постоянную регистрацию на территории Российской Федерации. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца, а срок существования организации-работодателя — более 12 месяцев.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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