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На обогатительной фабрике «Сибантрацита» построят узел погрузки

Производственная мощность узла составит 3 млн тонн в год.
  • 28/06/2019, 12:21
На обогатительной фабрике «Сибантрацита» построят узел погрузки

Красноярский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проект строительства узла погрузки на промышленной площадке обогатительной фабрики «Листвянская-2» АО «Сибирский антрацит». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

— АО «Сибирский антрацит» разрабатывает месторождения Горловского угольного бассейна в Новосибирской области. Добытый рядовой антрацит перерабатывается на обогатительных фабриках «Листвянская» и «Листвянская-2». Узел погрузки необходим для увеличения фронта отгрузки товарной продукции на обогатительной фабрике «Листвянская-2», введенной в эксплуатацию в 2007 году в Искитимском районе Новосибирской области. Производственная мощность узла составит 3 млн тонн в год соответственно росту объема годовой переработки антрацита на фабрике по завершению ее реконструкции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения погрузки антрацита марки АСШ 0-13 мм в железнодорожные полувагоны проектом предусмотрено строительство зданий и технологических сооружений, в том числе вагонных весов, модуля управления, здания установки для подачи в железнодорожные вагоны противосмерзающих материалов, пункта укатки, трансформаторной подстанции и других вспомогательных объектов.

Узел погрузки будет оснащен и устройствами, предназначенными для комплексной механизации и автоматизации погрузочных работ, а также устройствами для обработки железнодорожных вагонов профилактической жидкостью от смерзания грузов во время перевозки.

Кроме того, в ходе реализации проекта будут проведены благоустройство территории, прилегающей к узлу, и строительство внутриплощадочных проездов.

Ранее Красноярский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проекта реконструкции обогатительной фабрики «Листвянская-2» АО «Сибирский Антрацит».

Ведущие угольные компании Новосибирской области АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также крупный производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский» входят в состав Группы «Сибантрацит» — крупнейшего в России и мире производителя и экспортера высококачественного антрацита категории Ultra High Grade. На экспорт группой поставляется 98% антрацита и 70% дорогостоящих металлургических углей.

Фото: пресс-служба АО «Сибирский антрацит»

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