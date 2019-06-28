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День города в «Онлайн-парке» Tele2: новосибирцев ждут DJ-сеты, кино под отрытым небом и гигантское граффити

  • 28/06/2019, 10:48
Tele2 сообщает, что «Онлайн-парк» Tele2 станет главной площадкой празднования Дня города в парке «Городское начало».

День города в «Онлайн-парке» Tele2Всех гостей ждет выступление популярных музыкальных групп Новосибирска, DJ-сеты, кино под открытым небом и высокоскоростной мобильный интернет.

Праздничные мероприятия в честь 126-го дня рождения Новосибирска начнутся в «Онлайн-парке» 28 июня. В 17:00 гостей ждут онлайн-лекции от образовательной площадки Arzamas. В 18:00 начнется фильм «Области тьмы». С 20:00 для гостей «Онлайн-парка» будет играть DJ TEKK.

29 июня «Онлайн-парке» предоставит свою сцену Городскому фестивалю ТехноАРТ — 2019». В 16:20 гостей ждет выступление музыкальных групп «Partsvaniya», Дуэт «ЧБ», «ВО7», Mommy’s Pleasure, «Ночное солнце» и анимационное шоу. В программе фестиваля − различные творческие мастер-классы и выставка молодых художников и дизайнеров. Во время фестиваля новосибирские художники из команды «Так надо» покажут мастерство стрит-арта и создадут на глазах у зрителей гигантское граффити. С 20:00 до 21:00 в кинотеатре «Онлайн-парка» будет показан сборник короткометражек Фестиваля уличного кино 2018 года. В 21:00 начнутся музыкальные сеты от DJ RINA KOVE.

30 июня день рождения Новосибирска на главной сцене «Онлайн-парка» откроет в 13:00 концерт Fun Park «Театр улиц». В программе − выступление музыкальных групп «Twomorow», «Paint box», Дуэт «Донкихоты»/ группа «Жажда», «Ustal», «Луна54». Хедлайнером фестиваля станет hip-hop кавер группа Siberian Beaches. Рядом с павильоном будет проходить танцевальный баттл и показательные выступления любителей экстремальных видов спорта.

«Онлайн-парк» Tele2 открылся 21 июня в парке «Городское начало» на набережной Оби (под фермой старого железнодорожного моста через Обь). Следуя концепции «Другие правила», Tele2 предлагает новосибирцам новый формат досуга этим летом. Жители сибирской столицы смогут посетить интерактивную площадку оператора, сочетающую образовательную, развлекательную и практическую функции. В специально установленном павильоне будут проходить онлайн-трансляции мастер-классов и семинаров с участием компаний-партнеров проекта. По выходным посетители смогут смотреть фильмы и сериалы на большом экране и танцевать под зажигательные хиты популярных диджеев. Кроме того, в свободное от мероприятий время в «Онлайн-парке» будет доступна зона коворкинга с бесплатным Wi-Fi, розетками и станциями подзарядки мобильных устройств. За два месяца работы, с 21 июня по 20 августа, гостей «Онлайн-парка» ждут 30 трансляций лекций и мастер-классов, 8 музыкальных уик-эндов, 60 фильмов и короткометражек. Следить за расписанием «Онлайн-парка» можно на сайте проекта.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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