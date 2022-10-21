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Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,6 раза

  • 21/10/2022, 16:37
Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования по итогам 9 месяцев 2022 года в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 13,7 до 22,5 млрд рублей. Портфель автокредитов за 9 месяцев с начала года вырос на 4,6 млрд рублей – до 27,5 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования. Активный рост объемов обусловлен расширением продуктовой линейки с увеличением максимального срокановости сегодня кредитования до 7 лет, улучшением кредитного процесса, позволившим значительно ускорить принятие решений по заявкам на автокредит, а также ростом партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров.

Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 17 млн рублей, максимальный срок кредитования – 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы Банк Уралсиб автокредитования


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