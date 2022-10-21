Четыре вице-премьера получили новые обязанности по кураторству технологичных сфер

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между своими заместителями по кураторству отдельных высокотехнологичных направлений в различных отраслях экономики, сообщается на сайте кабмина.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов будет координировать развитие сквозных технологий и лично отвечать за развитие перспективных космических систем и сервисов. Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено курировать ускоренное развитие генетических технологий.

Зампред правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров уполномочен отвечать за развитие технологии новых материалов и веществ, пояснили в правительстве.

Новые обязанности также получил вице-премьер Александр Новак. За ним закреплены следующие направления: системы накопления энергии, технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, развитие водородной энергетики на основе природного газа и на основе атомной энергии.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать вопросы развития искусственного интеллекта, перспективных сетей мобильной связи, квантовых вычислений и коммуникаций. Также Чернышенко будет отвечать за новое индустриальное программное обеспечение и коммуникационные интернет-технологии.

Развитие этих направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, которые существенно повысят качество жизни людей. Проекты с использованием сквозных технологий реализуются в рамках соглашений о намерениях между правительством и государственными корпорациями.

Ранее Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами по кураторству критически значимых технологий. Оба решения приняты во исполнение поручения президента. По итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам в июле 2022 года глава государства поставил задачу определить ответственных за достижение целей технологического развития.