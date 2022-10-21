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Держим ставки по депозитам выше

  • 21/10/2022, 16:48
Несмотря на то, что Центробанк снизил в сентябре ключевую ставку, Банк «Левобережный» сохранил максимальную доходность по депозитам для корпоративных клиентов.

Депозиты помогут приумножить капитал компании без риска. Ставка для юридических лиц составляет до 8% годовых, для ИП – до 6,65% годовых. Повышенную ставку получаютновости сегодня клиенты, размещающие депозиты при наличии открытого расчетного счета.

В банке представлено 3 депозита. «Краткосрочный» можно открыть на 1-30 дней, сумма – от 500 000 рублей. Это депозит без возможности пополнения и досрочного снятия со счета.

Депозит «Максимальный» – один из популярных продуктов банка. Доход по нему начисляется по самой высокой ставке. При этом чем больше срок депозита, тем выше ставка. Клиенты могут разместить от 200 000 рублей на срок от 31 до 365 дней. Пополнение и снятие средств не предусмотрено.

Депозит с возможностью частичного снятия средств – «Фиксированный». Сумма составляет от 500 000 рублей, срок – 31-365 дней. Опции пополнения счета нет. При этом можно снимать до 50% от суммы депозита с сохранением процентной ставки. Проценты по всем депозитам банк выплачивает в конце срока.

Размещайте свободные денежные средства и получайте дополнительную прибыль. Подать заявку на открытие депозита вы можете на сайте и в офисах Банка «Левобережный». Если вы являетесь клиентом банка, то разместить средства под проценты можно через ОНЛАЙН-офис. Подробности уточняйте по телефону 8-800-3333-555 и у персонального менеджера.

Подписаться на интересные предложения для бизнеса можно в телеграм-канале банка.

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Фото пресс-службы

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Регионы: Сибирь

Теги : сбережения депозиты деньги


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