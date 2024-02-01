Банк Уралсиб увеличил объемы кредитования малого бизнеса на 25% в 2023 году

Объемы кредитования малого бизнеса в 2023 году выросли более, чем на 25% по сравнению с 2022 годом – до 14,3 млрд рублей, кредитный портфель увеличился более чем на 19% – до 14,8 млрд рублей.

Выдачи гарантий за 2023 год выросли на 23% к показателям предыдущего года – до 47,1 млрд рублей, гарантийный портфель увеличился на 28% – до 45,9 млрд рублей. Рост депозитного портфеля клиентов малого бизнеса составил 23% – до 35,2 млрд рублей.

Банк в 2023 году продолжил развивать линейку продуктов для малого бизнеса, совершенствуя цифровые сервисы и каналы для данного сегмента. В 2023 году была расширена линейка кредитно-гарантийных продуктов: запущены авансовые овердрафты для новых клиентов банка, кредитные продукты с зонтичным поручительством Корпорации МСП, возобновлены продажи скорринговых и упрощенных продуктов.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2022 года (по данным «Эксперт РА»).

Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.