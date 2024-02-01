Отдых в глэмпингах распробовали жители и гости Новосибирской области

Скоро лето, поэтому новосибирцы начали присматриваться к санаториям, базам отдыха как в своем регионе, так и за его пределами. Как отмечают в Минэкономразвития области, приток туристов в регион постоянно растет, как и вклад туротрасли в экономику области.
— Я лично в этом году протестировал отдых в Новосибирской области. Новосибирцы не просто выбирают отдых в регионе — базы забиты. Наша туриндустрия уже хорошо подготовила инфраструктуру для приема гостей, много проводит активностей, экскурсий. Я лично убедился, что у людей есть время и финансы на такой отдых, — отметил на пресс-конференции в январе министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Неудивительно, что инвестиции в туризм растут. Как поясняют эксперты, готовый бизнес в сфере туризма находится на втором месте по популярности в Новосибирской области.
— Причин популярности несколько: это переориентация туристов с внешнего рынка на внутренний, программа господдержки, позволяющая развить объекты турсервиса даже внутри регионов, которые не считаются традиционно туристическими. В Новосибирской области спрос на гостиницы вырос в 7 раз в 2023 году, на базы отдыха — в 10 раз. Популярность набирают ранее экзотические объекты. Это глэмпинги, экоотели, маленькие базы для рыболовного туризма, другие тематические виды отдыха. Тренд интереса туристов смещается с крупных объектов, что делает небольшие базы и гостиницы привлекательными для инвестиций. В том числе и за счет невысокого порога входа, — отметил представитель платформы продажи бизнеса в разговоре с корреспондентом редакции Infopro54.
В ответ на запрос редакции Infopro54 глава Минэкономразвития Лев Решетников уточнил, что официальная статистика по количеству действующих глэмпингов на территории Новосибирской области не ведется.
— Вместе с тем глэмпинги считаются одним из самых перспективных направлений для развития в индустрии гостеприимства, так как позволяют создать условия для комфортного отдыха со всеми удобствами в условиях дикой природы, при этом не нанося ущерба окружающей среде за счет особенностей своих конструкций, — заявил министр.
По данным Минэкономразвития, в числе первых глэмпинги появились в следующих локациях Новосибирской области:
Благодаря поддержке регионального бюджета глэмпинги построили компании индустрии туризма:
В рамках этой программы в 2024 году в Новосибирской области новые глэмпинги откроются в следующих локациях:
Напомним, ранее пресс-служба правительства сообщала, что данная мера государственной поддержки предполагает субсидию на строительство модульных гостиниц в размере 50% от стоимости проекта или 1,5 млн рублей на номер, при этом не менее 50% стоимости вносит инвестор. Получатель субсидии должен построить модульные гостиничные номера по проекту и обеспечить размещение туристов в течение 3-х лет.
— Цены на размещение в глэмпингах Новосибирской области варьируются в зависимости от сезона и транспортной доступности объекта и начинаются в среднем от 4-5 тысяч рублей в сутки, — пояснил Решетников.
Судя по сайтам глэмпингов, сутки размещения в этом формате могут стоить до 17 тысяч рублей за сутки.
— На территории Новосибирской области расположено большое количество популярных природных объектов, которые ежегодно привлекают большое количество туристов (Новосибирское водохранилище, озеро Чаны, озеро Горькое, Абрашинский карьер, Караканский бор, Бердские скалы, Карпысакский водопад, Данилово озеро и др.), но ввиду экологических ограничений не имеют возможности капитального инфраструктурного развития, — говорит Решетников. — Выходом из ситуации является именно создание проектов в формате глэмпингов.
По информации 2ГИС, в Новосибирской области работает 21 глэмпинг. По данным Минэкономразвития региона, сейчас в области работают 293 турфирмы, 84 хостела, 269 гостиниц, 22 санатория, 107 баз отдыха, 55 детских оздоровительных лагерей — всего 13,7 тысячи мест размещения.
Ранее редакция сообщала о жалобах туристов на то, что им нечего привезти в качестве сувениров из Новосибирска.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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