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Отдых в глэмпингах распробовали жители и гости Новосибирской области

  • 01/02/2024, 09:04
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Отдых в глэмпингах распробовали жители и гости Новосибирской области
Количество новых объектов этого формата в регионе будет расти еще не один год, уверены чиновники.

Привлекательные для инвестиций

Скоро лето, поэтому новосибирцы начали присматриваться к санаториям, базам отдыха как в своем регионе, так и за его пределами. Как отмечают в Минэкономразвития области, приток туристов в регион постоянно растет, как и вклад туротрасли в экономику области.

Российские туристы поехали отдыхать в Сибирь

Российские туристы поехали отдыхать в Сибирь

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, за 9 месяцев 2023 года регион посетили почти 1,3 млн человек — в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Объем платных туруслуг составил 14,1 млрд рублей. В ведомстве отмечают, что туризм обслуживает 2,3% экономики региона.

— Я лично в этом году протестировал отдых в Новосибирской области. Новосибирцы не просто выбирают отдых в регионе — базы забиты. Наша туриндустрия уже хорошо подготовила инфраструктуру для приема гостей, много проводит активностей, экскурсий. Я лично убедился, что у людей есть время и финансы на такой отдых, — отметил на пресс-конференции в январе министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Неудивительно, что инвестиции в туризм растут. Как поясняют эксперты, готовый бизнес в сфере туризма находится на втором месте по популярности в Новосибирской области.

— Причин популярности несколько: это переориентация туристов с внешнего рынка на внутренний, программа господдержки, позволяющая развить объекты турсервиса даже внутри регионов, которые не считаются традиционно туристическими. В Новосибирской области спрос на гостиницы вырос в 7 раз в 2023 году, на базы отдыха — в 10 раз. Популярность набирают ранее экзотические объекты. Это глэмпинги, экоотели, маленькие базы для рыболовного туризма, другие тематические виды отдыха. Тренд интереса туристов смещается с крупных объектов, что делает небольшие базы и гостиницы привлекательными для инвестиций. В том числе и за счет невысокого порога входа, — отметил представитель платформы продажи бизнеса в разговоре с корреспондентом редакции Infopro54.

В ответ на запрос редакции Infopro54 глава Минэкономразвития Лев Решетников уточнил, что официальная статистика по количеству действующих глэмпингов на территории Новосибирской области не ведется.

— Вместе с тем глэмпинги считаются одним из самых перспективных направлений для развития в индустрии гостеприимства, так как позволяют создать условия для комфортного отдыха со всеми удобствами в условиях дикой природы, при этом не нанося ущерба окружающей среде за счет особенностей своих конструкций, — заявил министр.

На любой вкус и кошелек

По данным Минэкономразвития, в числе первых глэмпинги появились в следующих локациях Новосибирской области:

  • Глэмринг «Стрекоза» расположен у подножия Бердских скал в деревне Новососедово Искитимского района Новосибирской области, 7 домиков — палатки-конструкторы на деревянном помосте.
  • Глэмпинг на территории парка-отеля «Хвоя» — купольные, полусферические дома с панорамными окнами.
  • Глэмпинг на территории парка отдыха «На камнях» — деревянные домики.
  • Глэмпинг на территории санатория «Сибиряк» в Бердске — купольные и деревянные домики.
  • Глэмпинг отеля «Сосновый бор» в Новосибирске — 4 модульные гостиницы в формате «глэмпинг-размещения».

Благодаря поддержке регионального бюджета глэмпинги построили компании индустрии туризма:

  • Домики «Нео-Типи» на территории санатория PARUS Medical Resort & SPA — в форме шалаша с прозрачными стенами.
  • База отдыха «Побег из города» в Искитимском районе Новосибирской области — скандинавские домики.
  • Домики на территории парка отдыха «Звезда».

Новосибирская область получит 370 млн на модульные отели

Новосибирская область получит 370 млн на модульные отели

Кроме того, в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Новосибирская область получила федеральное финансирование на строительство модульных гостиниц в 2023-2024 годах, 8 проектов Новосибирской области прошли конкурсный отбор Министерства экономического развития Российской Федерации на 2023-2024 годы и получили государственную поддержку в общем объеме 359,2 млн рублей.

В рамках этой программы в 2024 году в Новосибирской области новые глэмпинги откроются в следующих локациях:

  • На территории базы «Лаки Глэмпинг» — 51 дом-сфера и SPA-центр с открытым бассейном.
  • На территории экопарка «Чкаловские дачи» — «Лесной экоотель» на 55 номеров с благоустроенной территорией и банным спа-комплексом.
  • На базе отдыха «Медвежка» в Ленинском районе — 5 модульных домиков на берегу озера.
  • На территории базы отдыха «Голубое озеро» в Бердске — 54 модульных дома из клееного бруса в стиле «барн-хаус».
  • На территории курорт-отеля «Маслянино» в Маслянинском районе — 51 домик-неотипи со стенами из закаленного стекла.
  • На территории санатория «Краснозерский» в Краснозерском районе.
  • На территории базы отдыха «Шале Каракан» в Ордынском районе — расширение номерного фонда за счет создания двухэтажных модульных домов.
  • Проект экопарка «Коён» близ села Морозово — домики из природных материалов со спортивными и детскими площадками.

Напомним, ранее пресс-служба правительства сообщала, что данная мера государственной поддержки предполагает субсидию на строительство модульных гостиниц в размере 50% от стоимости проекта или 1,5 млн рублей на номер, при этом не менее 50% стоимости вносит инвестор. Получатель субсидии должен построить модульные гостиничные номера по проекту и обеспечить размещение туристов в течение 3-х лет.

— Цены на размещение в глэмпингах Новосибирской области варьируются в зависимости от сезона и транспортной доступности объекта и начинаются в среднем от 4-5 тысяч рублей в сутки, — пояснил Решетников.

Судя по сайтам глэмпингов, сутки размещения в этом формате могут стоить до 17 тысяч рублей за сутки.

Где могут появиться глэмпинги?

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По прогнозу Льва Решетникова, данный вариант размещения будет набирать популярность как среди предпринимателей, так и отдыхающих.

— На территории Новосибирской области расположено большое количество популярных природных объектов, которые ежегодно привлекают большое количество туристов (Новосибирское водохранилище, озеро Чаны, озеро Горькое, Абрашинский карьер, Караканский бор, Бердские скалы, Карпысакский водопад, Данилово озеро и др.), но ввиду экологических ограничений не имеют возможности капитального инфраструктурного развития, — говорит Решетников. — Выходом из ситуации является именно создание проектов в формате глэмпингов.

По информации 2ГИС, в Новосибирской области работает 21 глэмпинг. По данным Минэкономразвития региона, сейчас в области работают 293 турфирмы, 84 хостела, 269 гостиниц, 22 санатория, 107 баз отдыха, 55 детских оздоровительных лагерей — всего 13,7 тысячи мест размещения.

Ранее редакция сообщала о жалобах туристов на то, что им нечего привезти в качестве сувениров из Новосибирска. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Бизнес Туризм

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : туризм Глэмпинги в Новосибирске


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