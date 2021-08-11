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Банк Уралсиб в Новосибирске аккредитовал жилые дома ЖК «Оникс» и ЖК «Я – Маяковский»

  • 11/08/2021, 10:31
Банк Уралсиб в Новосибирске аккредитовал два жилых дома: в ЖК «Оникс» по улице Дмитрия Шамшурина и «Я – Маяковский» по улице Тульской.

финансы СибириЖилой комплекс «Оникс» возводится недалеко от центра Новосибирска в районе станции метро «Площадь Гарина-Михайловского». Квартиры сдаются с чистовой отделкой, проектом предусмотрен паркинг.

Жилой комплекс «Я – Маяковский» расположен на улице Тульской в Кировском районе Новосибирска. В пешей доступности от ЖК находятся три школы, три поликлиники и больница, два сквера, спортивные центры и продуктовые магазины. Также неподалеку расположены ТЦ «Сан-Сити», ТЦ «Калейдоскоп», ТЦ «Версаль».

Приобрести жилье в этих жилых комплексах можно по ипотечным программам Банка Уралсиб. Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Кроме того, клиенты Банка Уралсиб могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка в Новосибирске, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : финансы недвижимость банки Банк Уралсиб


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