Банк Уралсиб в Новосибирске аккредитовал жилые дома ЖК «Оникс» и ЖК «Я – Маяковский»

Жилой комплекс «Оникс» возводится недалеко от центра Новосибирска в районе станции метро «Площадь Гарина-Михайловского». Квартиры сдаются с чистовой отделкой, проектом предусмотрен паркинг.

Жилой комплекс «Я – Маяковский» расположен на улице Тульской в Кировском районе Новосибирска. В пешей доступности от ЖК находятся три школы, три поликлиники и больница, два сквера, спортивные центры и продуктовые магазины. Также неподалеку расположены ТЦ «Сан-Сити», ТЦ «Калейдоскоп», ТЦ «Версаль».

Приобрести жилье в этих жилых комплексах можно по ипотечным программам Банка Уралсиб. Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Кроме того, клиенты Банка Уралсиб могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка в Новосибирске, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».