К отзыву мэра Новосибирска присоединилась «Партия роста»

Партия Роста присоединяется к процедуре по отзыву мэра Новосибирска Анатолия Локтя, инициированной депутатом горсовета Игорем Украинцев (партия «Зелёные, в горсовете работает как независимый) и депутатом Заксобрания, лидером реготделения партии «Новые люди» Дарьей Карасёвой. Об этом на своей странице в соцсети заявила кандидат в депутаты Госдумы, лидер регионального списка, исполнительный директор «Опоры России» по Новосибирской области Наталия Кошелева.

Помимо затяжных конфликтов мэрии с предпринимательским сообществом прошлых лет, в «Партии роста» припоминают и другие огрехи руководства муниципалитета.

— Нашим детям не хватает детских садов, школ, — говорят партийцы. — А мэр закупает ненужное другим городам старьё и преподносит это как достижение! Обещает метро, но годам не может корректно подготовить документацию! Мы устали дышать вонью, глотать пыль, ходить по грязи, ездить по «убитым» дорогам! Именно поэтому мы участвуем в процедуре по отзыву мэра.

Напомним, что согласно Уставу Новосибирска для запуска процедуры отзыва главы города зарегистрированная инициативная группа в количестве не менее тысячи человек должна не позднее месяца собрать и представить в городскую избирательную комиссию не менее 60 тыс подписей. После этого избирком передаёт подписи в горсовет, который со своей стороны должен принять решение о назначении даты голосования по отзыву. Мэр будет отозван в том случае, если за это проголосует более половины зарегистрированных на территории города избирателей, в настоящий момент, по информации городской избирательной комиссии, это количество составляет 599 тыс человек.

По информации избирательной комиссии Новосибирска, в выборах мэра в 2019 году приняли участие 241,8 тыс человек, из которых 123,3 тыс избирателей (50,2%) поддержали действовавшего главу города Анатолия Локтя.