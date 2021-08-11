В Новосибирске откроют первый региональный филиал Федерального института промышленной собственности

Директор ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Неретин подчеркнул, что Новосибирская область является регионом, обладающим высоким научно-техническим, культурным потенциалом, и работа с интеллектуальной собственностью здесь имеет особое значение. На базе существующего отделения ФИПС создается филиал, где будут трудиться около 200 высококвалифицированных специалистов в области регистрации товарных знаков, изобретений и полезных моделей, промышленных образцов, региональных брендов. В рамках проекта по подготовке кадров для ФИПС программу обучения объемом в 130 академических часов в Новосибирске прошли 100 человек, из них 20 уже приступили к работе в филиале организации. В сентябре пройдет новый набор по программе подготовки кадров ФИПС.

Как сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, в ближайшее время на площадке Новосибирского государственного университета (НГТУ-НЭТИ) состоится открытие Центра продвижения технологии и инноваций первого уровня.

— Открытие Центра на базе опорного технического вуза является знаковым событием и будет способствовать повышению патентной культуры в крупнейшем университете и в целом в студенческой среде. Работа с интеллектуальной собственностью, рынками патентов, базами знаний важна для нашего региона, и должна получить дальнейшее развитие. Сейчас Минобрнауки РФ проводит конкурс на поддержку Центров трансфера технологий. Заявку на участие в нем подали несколько организаций, в числе которых Новосибирский государственный университет. Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН, и патентная работа станет важной составляющей их деятельности, — отметил Алексей Васильев.

Вопросы управления интеллектуальной собственностью включены в повестку Международного форума технологического развития «Технопром-2021», который пройдет в Новосибирске с 25 по 27 августа.