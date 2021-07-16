Банк Уралсиб в Новосибирске аккредитовал ЖК «Беринг»

ЖК «Беринг» состоит из четырех зданий переменной этажности, имеет придомовые территории, зоны отдыха, место для выгула собак, парковки. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры выполнены в формате студий с возможностью разделения кухни и жилого пространства. Ряд квартир имеют два санузла, гардеробные или кладовые комнаты. Архитектура комплекса с угловыми панорамными окнами и лоджиями обеспечивает широкий обзор на реку и город.

Покупателям квартир доступны кредиты по программе Банка Уралсиб «Ипотека для семей с детьми»*. Принять участие в программе могут граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории РФ. Стаж работы на последнем месте должен составлять не менее 3 месяцев. По данной программе возможно использовать материнский капитал и другие государственные субсидии для оплаты первоначального взноса. Срок кредитования в рамках госпрограммы — от 3 до 30 лет (включительно).

Одним из заемщиков по кредитному договору должен(-а) выступать: гражданин Российской Федерации при рождении у него начиная с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. первого ребенка и/или последующих детей, которые являются гражданами Российской Федерации (предыдущие дети за исключением последнего могут быть усыновленными/удочеренными).

Банк Уралсиб активно развивает направление ипотечного кредитования и входит в число крупнейших ипотечных банков, предлагая клиентам разнообразные программы на покупку готового и строящегося жилья на выгодных условиях. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка в Новосибирске, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».