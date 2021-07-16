На ремонт купола новосибирского театра оперы и балета потратят свыше миллиарда рублей

Подрядчику предстоит выполнение ремонтно-реставрационных работ чердачно-кровельной системы здания. Согласно опубликованной информации, он должен будет начать работы в течение одного дня с момента заключения договора и закончить их до 15 декабря 2023 года. Начальная цена контракта составляет 1,177 млрд руб. Заявки принимаются до 5 августа 2021 года.

В документах отмечается, что техническое состояние железобетонной оболочки купола ограниченно-работоспособное, физический износ составляет 35%.

— Уровень технических решений и качество исполнения существующих деревянных конструкций чердака не соответствует современным требованиям по пожаробезопасности. Строительные конструкции чердака охарактеризованы как находящиеся в ограниченно-работоспособном состоянии. Физический износ конструкций покрытия составляет 50%, — сказано в документе.

Отмечается, что источниками финансирования являются субсидия и средства театра.

Новосибирский театр оперы и балета был открыт в 1945 году, он является объектом культурного наследия федерального значения.