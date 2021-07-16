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Госслужащие могут получить справку для декларации о доходах онлайн

  • 16/07/2021, 10:48
В интернет-банке и мобильном приложении Банка «Левобережный» BL-online появилась возможность получить данные для заполнения декларации работниками бюджетной сферы.

Получить справку без обращения в офисы банка достаточно просто:

  1. Новости компанийВ мобильном приложении BL-online в разделе «Заявления, сообщения» оформите новое заявление «Справка о наличии счетов для декларации».
  2. В заявке укажите отчетную дату (например, 01.01.2021), а также начало и окончание отчетного периода (если нужна справка за прошлый год, то это 01.01.2020 и 31.12.2020 соответственно) и нажмите «Отправить».
  3. Подтвердите свой запрос паролем из смс от банка.

В течение 2-3 дней (не более 5 рабочих дней по указанию ЦБ РФ 5440-У) на ваш смартфон поступит уведомление о готовности запрашиваемой справки. Сам документ с электронной подписью банка вы увидите в приложении в разделе «Заявления, сообщения».

Оформить справку можно не только с помощью смартфона, но и в интернет-банке на стационарном компьютере. Если вам необходим документ на бумажном носителе с печатью Банка «Левобережный», обратитесь лично в любой офис. Адреса и режим работы указаны на сайте банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь

Теги : финансы новости бизнеса банки Банк Левобережный


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