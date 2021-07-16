Госслужащие могут получить справку для декларации о доходах онлайн

Получить справку без обращения в офисы банка достаточно просто:

В мобильном приложении BL-online в разделе «Заявления, сообщения» оформите новое заявление «Справка о наличии счетов для декларации». В заявке укажите отчетную дату (например, 01.01.2021), а также начало и окончание отчетного периода (если нужна справка за прошлый год, то это 01.01.2020 и 31.12.2020 соответственно) и нажмите «Отправить». Подтвердите свой запрос паролем из смс от банка.

В течение 2-3 дней (не более 5 рабочих дней по указанию ЦБ РФ 5440-У) на ваш смартфон поступит уведомление о готовности запрашиваемой справки. Сам документ с электронной подписью банка вы увидите в приложении в разделе «Заявления, сообщения».

Оформить справку можно не только с помощью смартфона, но и в интернет-банке на стационарном компьютере. Если вам необходим документ на бумажном носителе с печатью Банка «Левобережный», обратитесь лично в любой офис. Адреса и режим работы указаны на сайте банка.