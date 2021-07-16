Госслужащие могут получить справку для декларации о доходах онлайн

Получить справку без обращения в офисы банка достаточно просто:
В течение 2-3 дней (не более 5 рабочих дней по указанию ЦБ РФ 5440-У) на ваш смартфон поступит уведомление о готовности запрашиваемой справки. Сам документ с электронной подписью банка вы увидите в приложении в разделе «Заявления, сообщения».
Оформить справку можно не только с помощью смартфона, но и в интернет-банке на стационарном компьютере. Если вам необходим документ на бумажном носителе с печатью Банка «Левобережный», обратитесь лично в любой офис. Адреса и режим работы указаны на сайте банка.
Фото предоставлено пресс-службой банка
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать