Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил с Днем знаний первоклассников

1 сентября 2022 года более восьмидесяти первоклассников получили подарки от Банка Уралсиб: канцелярские принадлежности, а также сок, сладости и воздушные шарики.
Уралсиб давно и успешно сотрудничает с общеобразовательными учреждениями Новосибирска. Несколько лет банк являлся партнером единого городского выпускного бала, оказывал адресную финансовую помощь образовательным учреждениям, в том числе в части организации системы дистанционного обучения детей в условиях режима самоизоляции. В 2021 году банку были вручены почетная грамота и памятный знак Департамента образования мэрии Новосибирска «За большой вклад в развитие муниципальной системы образования».
«В этом году мы планируем продолжить сотрудничество со школами Новосибирска, предложить различные форматы взаимодействия, как социальные, так и коммерческие», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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