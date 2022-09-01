Банк Уралсиб в Новосибирске поздравил с Днем знаний первоклассников

1 сентября 2022 года более восьмидесяти первоклассников получили подарки от Банка Уралсиб: канцелярские принадлежности, а также сок, сладости и воздушные шарики.

Уралсиб давно и успешно сотрудничает с общеобразовательными учреждениями Новосибирска. Несколько лет банк являлся партнером единого городского выпускного бала, оказывал адресную финансовую помощь образовательным учреждениям, в том числе в части организации системы дистанционного обучения детей в условиях режима самоизоляции. В 2021 году банку были вручены почетная грамота и памятный знак Департамента образования мэрии Новосибирска «За большой вклад в развитие муниципальной системы образования».