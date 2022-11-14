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Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в «Сибирской аграрной неделе»

  • 14/11/2022, 10:31
С 9 по 11 ноября 2022 года на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошла крупнейшая на территории Сибири и Дальнего Востока международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя», участником которой стал Банк Уралсиб.

Банк УралсибФорум проводился при поддержке Министерства сельского хозяйства России и Правительства Новосибирской области, в нем приняли участие более 200 компаний. Производители и поставщики из России, дальнего и ближнего зарубежья в течение трех дней представляли гостям выставки свою технику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, а также инновационные технологии.

Сотрудники Банка Уралсиб во время форума провели ряд консультаций для компаний агропромышленного комплекса: рассказали о возможностях банка в реализации инвестиционных планов предприятий, о его преимуществах в обслуживании внешнеэкономической деятельности, расчетно-кассовом обслуживании, предоставлении овердрафта и лизинга.

«Мы первый раз принимаем участие в «Сибирской аграрной неделе» и убедились, что можем быть полезны многим предприятиям и организациям агропромышленного комплекса. Банк готов предложить им свои продукты, услуги и сервисы, помочь в реализации бизнес-планов», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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