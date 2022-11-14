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В Новосибирске реку заволокло грязной плёнкой, которая напугала местных жителей

  • 14/11/2022, 10:25
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В Новосибирске реку заволокло грязной плёнкой, которая напугала местных жителей
Необычное явление на реке Иня объяснил эколог.

Одна из жительниц Первомайского района рассказала изданию КП-Новосибирск о том, что утром в воскресенье она обратила внимание на необычные грязно-желтые пятна на реке Иня.

— Ощущение такое, что реку заволокло пленкой. Смотрю – плывет чайный гриб! Как будто он замерз. И цвет – желтый, — поделилась горожанка.

Эколог, старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко сделал спектральную обработку фотографий, присланных местными жителями и пришел к выводам, что возможно какие-то предприятия сбросили в воду отходы за выходные, и предположил, что сегодня подобные пятна можно смело искать уже в общей Оби. При этом ученый отметил, что такое большое загрязнение не могли устроить автомойки или прачечные. Нужно рассматривать предприятие помасштабнее.

По словам специалиста, пленка на реке не могла стать следствием атмосферного загрязнения, так как снег сейчас имеет чистый белый цвет.

— Выброс, скорее всего, произошел утром, так как снег не покрыл его за ночь, —предположил Сергей Пащенко.

В Новосибирске реку заволокло грязной плёнкой, которая напугала местных жителей

Реку Иня заволокло грязной плёнкой

Новосибирцы обратились с просьбой разобраться с возникшей проблемой в отдел земельных и имущественных отношений администрации Первомайского района. Оттуда их попросили прислать фото и видео на указанный номер телефона.

Редакция КП-Новосибирск направила запрос в Росприроднадзор для выяснения причин таких новообразований на водной поверхности, а также чтобы узнать, что за предприятия могли сливать в Иню свои отходы.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что летом прошлого года содержание нефтепродуктов в реке Бердь, по результатам проведенных анализов, превысило норму в 150 раз.

Фото с сайта КП-Новосибирск

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : экология загрязнение водоемов


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