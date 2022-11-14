В Новосибирске прокуратура обвиняет мэрию в самоуправстве

Новосибирская прокуратура провела проверку по факту принятого мэрией решения перекрыть центральную улицу города, сообщает пресс-служба ведомства.

Мало того, что, несмотря на постановление мэрии города от 26 октября о перекрытии ул. Ленина с 6 ноября 2022 года по 10 февраля 2023 года, фактическое перекрытие состоялось 4 ноября, в областной прокуратуре отметили, что были также проигнорированы требования законодательства, согласно которым власти города должны были разработать проект организации дорожного движения на период введения прекращения движения транспортных средств.

Кроме того, информация о введении ограничений на улично-дорожной сети была опубликована с нарушениями требований законодательства, при этом дорожные знаки были установлены не в соответствии с требованиями ГОСТ.

Исходя из всего это, прокурор внес представление мэру города об устранении нарушений законодательства (на рассмотрении), а в органы полиции направил информацию для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц мэрии города по факту самоуправства, сообщили в прокуратуре.

В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть извинился перед новосибирцами за досрочное перекрытие улицы Ленина и обещал наказать виновных.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура выявила более 40 нарушений, связанных с уборкой улиц Новосибирска от снега.