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Кадастровая стоимость оспоренных новосибирцами объектов снизилась на 9,6 млрд. рублей

Большинство споров о результатах определения кадастровой стоимости решается в пользу заявителей.
  • 01/11/2019, 10:29
city

За девять месяцев 2019 года комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, действующей при управлении Росреестра по Новосибирской области, рассмотрено 478 заявлений в отношении 725 объектов недвижимости, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что проведено 22 заседания комиссии. Доля решений, принятых в пользу заявителей, составила 84,9% (за аналогичный период 2018 года — 83,6%).

— Суммарная величина кадастровой стоимости всех объектов недвижимости после оспаривания в комиссии снизилась на 9,6 млрд. рублей или на 37,8 %, — подчеркнули в Росреестре.

Фото: pixabay.com, автор- skorchanov

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