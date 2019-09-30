Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мастер-класс для партнеров-агентств недвижимости

  • 30/09/2019, 11:23
В тренинге приняли участие партнеры Банка по ипотечному кредитованию.

Банк УРАЛСИББанк УРАЛСИБ в Новосибирске выступил организатором мастер-класса «Типология клиентов». В тренинге приняли участие партнеры Банка по ипотечному кредитованию — представители ведущих  компаний-застройщиков и агентств недвижимости Новосибирска.

Мастер-класс был посвящен теме клиентского обслуживания. Участники мероприятия рассмотрели различные типы клиентов по покупательскому поведению и модели принятия решения, а также обсудили, как работать с каждым типом клиентов.

Банк УРАЛСИБ  проводит  бесплатные мероприятия для партнеров на регулярной основе во всех регионах своего присутствия. Целью проведения таких мероприятий  является развитие профессиональных компетенций партнеров, а также укрепление партнерских отношений с агентствами недвижимости и застройщиками.

Банк УРАЛСИБ постоянно улучшает условия ипотечного кредитования. 23 сентября Банк снизил ставки по основным ипотечным программам. Теперь при сумме кредита до 5 млн рублей по программе на покупку строящегося жилья ставка составляет от 9,6% годовых, на приобретение готового жилья – от 9,7%, по программе «Легкий старт» – от 10,5%. Ставки при сумме кредита 5 млн рублей и выше не изменились и составляют от 9,2% – для кредитов на покупку строящегося жилья и на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков, от 9,7% – на покупку готового жилья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка в Новосибирске, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

Популярное с сайта

В 2019 году набор на программу подготовки кадров для ЦКП «СКИФ» увеличился вдвое

В 2019 году набор на программу подготовки кадров для ЦКП «СКИФ» увеличился вдвое

30/09/2019, 14:30
Сейчас в магистратуре обучается 15 человек.
Секретные материалы: что нужно знать о новостройках

Секретные материалы: что нужно знать о новостройках

30/09/2019, 14:27
В Новосибирске есть примеры, когда стоимость квадратного метра в рядом стоящих новостройках очень разнится.

«АБВ-Строй» инвестирует в новые материалы

30/09/2019, 14:03
Компания планирует запустить в Новосибирске производство окон, детских игрушек и запчастей для автомобильной промышленности из переработанной соломы.

Актуальный разговор

«В России есть чудная традиция: конструировать будущее из хотелок»

Все материалы
Новости

Стратегический список госпредприятий почистят

30/09/2019, 17:11

Более 7,8 млрд рублей получит Новосибирская область на реконструкцию клиники Мешалкина

30/09/2019, 16:30

РОСНАНО выкупит акции «НЭВЗ-Керамикс»

30/09/2019, 16:19

Инженеры НГТУ НЭТИ научили искусственный интеллект анализировать видео для охраны труда

30/09/2019, 16:00

«VIP-club’у» — четверть века

30/09/2019, 15:35

В 2019 году набор на программу подготовки кадров для ЦКП «СКИФ» увеличился вдвое

30/09/2019, 14:30

Секретные материалы: что нужно знать о новостройках

30/09/2019, 14:27

«АБВ-Строй» инвестирует в новые материалы

30/09/2019, 14:03

В Новосибирской области признаны аварийными 802 многоквартирных дома

30/09/2019, 13:55

Банк «Открытие» предоставит кредит на финансирование бюджета Новосибирской области

30/09/2019, 12:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска