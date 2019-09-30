Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мастер-класс для партнеров-агентств недвижимости

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске выступил организатором мастер-класса «Типология клиентов». В тренинге приняли участие партнеры Банка по ипотечному кредитованию — представители ведущих компаний-застройщиков и агентств недвижимости Новосибирска.

Мастер-класс был посвящен теме клиентского обслуживания. Участники мероприятия рассмотрели различные типы клиентов по покупательскому поведению и модели принятия решения, а также обсудили, как работать с каждым типом клиентов.

Банк УРАЛСИБ проводит бесплатные мероприятия для партнеров на регулярной основе во всех регионах своего присутствия. Целью проведения таких мероприятий является развитие профессиональных компетенций партнеров, а также укрепление партнерских отношений с агентствами недвижимости и застройщиками.

Банк УРАЛСИБ постоянно улучшает условия ипотечного кредитования. 23 сентября Банк снизил ставки по основным ипотечным программам. Теперь при сумме кредита до 5 млн рублей по программе на покупку строящегося жилья ставка составляет от 9,6% годовых, на приобретение готового жилья – от 9,7%, по программе «Легкий старт» – от 10,5%. Ставки при сумме кредита 5 млн рублей и выше не изменились и составляют от 9,2% – для кредитов на покупку строящегося жилья и на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков, от 9,7% – на покупку готового жилья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка в Новосибирске, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка