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Грамотное потребление – основа экономии

Популяризация и повсеместное внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергетической эффективности предприятий всех отраслей является одним из основных направлений реализации государственной программы.
  • 30/09/2019, 11:57
РЭС экономия электроэнергии

Как системообразующее электросетевое предприятие, осуществляющее передачу электрической энергии по всей территории Новосибирской области, акционерное общество «Региональные электрические сети» в процессе производственной деятельности всесторонне реализует политику энергосбережения и поддерживает принципы энергоэффективности.

На предприятии разработана и утверждена специальная программа мероприятий, предусматривающая обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов при их передаче, снижение издержек Общества за счет сокращения величины потерь электрической энергии, а также развитие и внедрение энергосберегающих технологий и оборудования. В программу включены мероприятия с наибольшим потенциалом энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В частности, в АО «РЭС» используют при реконструкции электротехническое оборудование с современными характеристиками, отвечающими всем требованиям надежности и энергосбережения, оптимизируют режимы работы оборудования в порядке текущей эксплуатации, развивают автоматизированную систему для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, устанавливают датчики освещения, применяют наиболее экономичные типы источников света и т.д.

Помимо применения принципов энергосбережения в производственной деятельности, АО «РЭС» осуществляет их  популяризацию среди населения. Специалистами Общества были сформированы советы для бытовых потребителей по энергосбережению дома и в офисе, которые размещены на официальном сайте АО «РЭС». При соблюдении этих простых правил, экономия электроэнергии может составить до 50% ежемесячно. То есть затраты на оплату электроэнергии можно снизить, не прибегая к использованию противозаконных методов, которые по сути являются хищением электроэнергии. Добросовестному потребителю нужно всего лишь руководствоваться принципами грамотного потребления и использовать энергосберегающие технологии.

РЭС экономия электроэнергии

СОВЕТЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

  • используйте светодиодные светильники и энергосберегающие лампы – это позволит достичь существенной экономии электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света – лампами накаливания (до 80%);
  • в режиме «ожидания» электроприборы продолжают работать, поэтому важно отключать их все из розеток не только во время длительных отъездов, но и когда в их работе нет необходимости;
  • в электрочайнике грейте то количество воды, которое действительно необходимо, лишняя вода очень быстро перестает быть горячей, а вся затраченная энергия пропадает зря;
  • ставьте на маленькую конфорку электроплиты или печи маленькую кастрюлю, а на большую – с широким дном, и энергия будет расходоваться эффективно;
  • холодильник устанавливайте подальше от отопительных и нагревательных устройств (при температуре в комнате +30C потребление электроэнергии удваивается), не кладите в холодильник теплые продукты – их охлаждение увеличивает потребление электроэнергии;
  • кондиционер должен работать при закрытых окнах и дверях, иначе он будет охлаждать улицу или другие помещения, а электроэнергия будет тратиться впустую;
  • при использовании пылесоса на треть заполненный пылесборник ухудшает всасывание на 40%, что увеличивает на эту же величину потребление электроэнергии;
  • при неполной загрузке стиральной машины дополнительно расходуется до 10-15% электроэнергии, а при неправильной программе стирки – до 30%;
  • обращайте внимание на класс энергоэффективности бытовой техники (по убыванию А++, А+, А, B, C, D, E, F, G) – например, стиральная машина класса А расходует менее 1 кВт*ч за стирку, класса G – почти 2 кВт*ч.

РЭС экономия электроэнергии

Кроме того, АО «РЭС» транслирует ценность бережливого потребления энергоресурсов и подрастающему поколению. На праздничной площадке открытия Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Новосибирске энергетики рассказывали маленьким и взрослым новосибирцам о правилах электробезопасности и принципах энергосбережения. В дополнение специалисты АО «РЭС» проведут уроки по энергосбережению и электробезопасности в школах Новосибирской области.

О компании: Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/      

Иллюстрации предоставлены пресс-службой РЭС

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