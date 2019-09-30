Грамотное потребление – основа экономии

Как системообразующее электросетевое предприятие, осуществляющее передачу электрической энергии по всей территории Новосибирской области, акционерное общество «Региональные электрические сети» в процессе производственной деятельности всесторонне реализует политику энергосбережения и поддерживает принципы энергоэффективности.
На предприятии разработана и утверждена специальная программа мероприятий, предусматривающая обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов при их передаче, снижение издержек Общества за счет сокращения величины потерь электрической энергии, а также развитие и внедрение энергосберегающих технологий и оборудования. В программу включены мероприятия с наибольшим потенциалом энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В частности, в АО «РЭС» используют при реконструкции электротехническое оборудование с современными характеристиками, отвечающими всем требованиям надежности и энергосбережения, оптимизируют режимы работы оборудования в порядке текущей эксплуатации, развивают автоматизированную систему для учета расхода энергетических ресурсов и контроля за их использованием, устанавливают датчики освещения, применяют наиболее экономичные типы источников света и т.д.
Помимо применения принципов энергосбережения в производственной деятельности, АО «РЭС» осуществляет их популяризацию среди населения. Специалистами Общества были сформированы советы для бытовых потребителей по энергосбережению дома и в офисе, которые размещены на официальном сайте АО «РЭС». При соблюдении этих простых правил, экономия электроэнергии может составить до 50% ежемесячно. То есть затраты на оплату электроэнергии можно снизить, не прибегая к использованию противозаконных методов, которые по сути являются хищением электроэнергии. Добросовестному потребителю нужно всего лишь руководствоваться принципами грамотного потребления и использовать энергосберегающие технологии.
Кроме того, АО «РЭС» транслирует ценность бережливого потребления энергоресурсов и подрастающему поколению. На праздничной площадке открытия Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Новосибирске энергетики рассказывали маленьким и взрослым новосибирцам о правилах электробезопасности и принципах энергосбережения. В дополнение специалисты АО «РЭС» проведут уроки по энергосбережению и электробезопасности в школах Новосибирской области.
О компании: Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/
Иллюстрации предоставлены пресс-службой РЭС
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