Какая погода ожидает сибиряков зимой и весной 2020 года?

Да и предстоящая зима — принесет ли она радостные зимние прогулки и катания с горок, или ожидать такого мороза, что из дома и нос лишний раз не высунешь, не то чтобы лыжи и коньки достать.

Посмотрим, какую же погоду обещают синоптики сибирякам в предстоящие зимние и весенние месяцы 2020 года.

В сентябре Гидрометцентр России озвучил прогноз погоды на ближайшие полгода.

По информации синоптиков, осенняя погода в Сибири будет отличаться от прошлогодней: в октябре следует ожидать аномальных похолоданий, а вот в ноябре будет теплее обычного. При этом зимой продолжительных морозов в сибирских городах синоптики также не прогнозируют.

В начале октября жителям сибирских регионов следует запастись зонтами и дождевиками — по сведениям специалистов по погоде в это время в регионе ожидаются проливные дожди. Следом будет незначительное потепление, а с середины месяца прогнозируется снег и понижение температуры воздуха до -20°C. Это аномально холодная погода для середины осени для всех регионов Сибири.

В ноябре и декабре прогнозируется достаточно теплая погода — до -10°C, при этом в отдельных районах Западной Сибири возможны более низкие температуры. Эти показатели близки к средним многолетним температурным значениям по региону, хотя и немного превышают их.

В целом, предстоящая зима в Сибири — по мнению сотрудников Гидрометцента — будет теплее, чем в предыдущие годы, несмотря на влияние на сибирскую погоду арктических циклонов.

Ожидается, что январь будет близок к климатической норме не только в Сибири, но и в целом по стране. Так, средняя температура воздуха в сибирской столице предположительно составит -17…-25°C.

В начале февраля прогнозируется резкое непродолжительное похолодание, после которого следует ждать потепления и раннего активного таяния снега.

По предположениям синоптиков, весна в 2020 году вступит в свои права точно по календарю и будет радовать теплой устойчивой погодой, незначительно превышая средние температурные показатели.

Так, уже в марте на юге России, а также в Сибири и на Урале прогнозируется потепление, причем температуры этого месяца могут превысить средние значения. В отдельных сибирских регионах не исключены кратковременные заморозки.

Апрель не принесет особых погодных сюрпризов: на территории Сибири он ожидается теплым, солнечным и не слишком дождливым.

А вот май, по прогнозам синоптиков, будет холоднее прошлогоднего: температурные показатели будут немного ниже средних значений.

Как известно, погода — дама весьма капризная и непредсказуемая, да и сами синоптики оценивают вероятность исполнения данного прогноза в 67-69% и обещают корректировать долгосрочные предположения при составлении месячных и краткосрочных прогнозов. Но предупрежден — значит, уже вооружен. Поэтому — с оптимизмом готовимся к холодной зиме и теплой весне и помним, что у природы на самом деле не бывает плохой погоды!