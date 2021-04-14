Банк Уралсиб в Новосибирске провел мероприятие по повышению финансовой грамотности в МБОУ СОШ №1

Мероприятие прошло в рамках Недели мастер-классов для старшеклассников.

Александр Сорокин рассказал учащимся о различных видах банковских продуктов и услуг и их особенностях, о важности эффективного управления своими средствами, дал практические советы по формированию и грамотному использованию сбережений, а также ответил на вопросы школьников.