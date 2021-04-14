Почти 300 парфюмерных подделок изъято из магазина в Новосибирске

По сообщению пресс-службы Сибирского таможенного управления, подделки под известные бренды были обнаружены в ходе совместного рейда по торговым точкам сотрудниками Новосибирской таможни и УМВД России по городу Новосибирску,

— Парфюмерия таких известных брендов, как Chanel, Lacoste, Louis Vuitton, Calvin Klein, Givenchy, Armani, Dolce & Gabanna и других, реализовалась в одном из новосибирских магазинов при отсутствии у продавца каких-либо документов на товар. По ряду признаков можно было определить, что товар является не оригинальной продукцией, а подделкой под известные мировые бренды высокой ценовой категории, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

281 парфюмерная подделка была изъята для проведения дополнительной проверки. Торговцам подделками грозят конфискация товара и денежный штраф.