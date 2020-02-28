Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мероприятия по повышению финансовой грамотности для студентов вузов

Игра была направлена на приобретение будущими специалистами навыков и умений, раскрытие их творческого потенциала и применение практических знаний управления финансами.

Деловая игра проходила в командном формате. В процессе участники отвечали на вопросы на тему финансов, финансовых рынков и рыночных инструментов. В формате квеста студенты выполняли различные задания. К концу каждый из игроков научился составлять личный финансовый план. По итогам мероприятия студентам были вручены именные сертификаты и сувениры.

Банк УРАЛСИБ (ПАО) регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности: устраивает для студентов различных вузов дни открытых дверей и деловые игры. Участники получают необходимые финансовые знания, у них формируется представление о работе в современном банке и функционировании финансовой системы.

Фото предоставлено пресс-службой банка