.

Почему необходимо систематически проверять артериальное давление

За последние несколько лет количество гипертоников в России резко возрасло. С чем это связано и что с этим делать? Как избежать повышенного давления?
  • 28/02/2020, 10:23
артериальное давление

Изначально повышенное давление наблюдалось у людей, преклонного возраста, но в течение последних лет это заболевание распространилось на все возрасты. Это связано с изменениями в экологической ситуации.

Недавняя Американская публикация обнародовала обновленные нормы кровяного давления.

Новый вариант руководства для врачей в области кардиологии снизил порог давления до 130/80. Давление выше этого показателя считается повышенным. Основываясь на новый показатель порога, можно считать, что 50% россиян страдают повышенным давлением. До нововведения максимальным нормальным давлением считалось 140/90. Наши эксперты одобрили факт изменения предела нормального артериального давления. Они утверждают, что данные правки повлияют положительно на массовый набор веса и скажется на рационе питания, также, в положительную сторону.

Обновленные данные о нормах и пределах артериального давления:

  • ниже 120/80 – нормальное давление;
  • в пределах 120/80 – 130/80 – повышенное давление;
  • в пределах 130/80 – 139/89 – первая степень гипертонии;
  • выше 140/90 – вторая степень гипертонии;
  • выше 180/120 – незамедлительная госпитализация.

Гражданам из категории повышенного давления кардиологии настоятельно не рекомендуют лечиться медикаментозным методом. Здоровой альтернативой является отказ от вредных привычек. Таким людям показано здоровое питание и регулярная физическая деятельность.

Помимо этого, гражданам, склонным к повышению давления, рекомендуется систематически проверять его показания.

Почему рекомендуется систематически проверять давление

Повышенное давление, как правило, не проявляется в ощущениях

Более чем в 50% случаев, повышение давления никак не сказывается на общих ощущениях человека. Большинство людей ссылаются на усталость и недосып, не подозревая, что это результат повышения давления. Лишь единицы могут испытывать одышку, боль в области сердца, головную боль или носовое кровотечение. Основываясь на эти факты, гипертонию прозвали «тихим убийцей».

При обнаружении гипертонии, настоятельно рекомендуется отслеживать любые изменения в показаниях давления. Наиболее верные показания колебаний давления можно получить, измеряя его три раза в день:

  1. С утра, спустя час после пробуждения.
  2. После обеда, спустя 1,5 часа после приема пищи.
  3. После ужина, спустя 1,5 часа после еды.

Важно учитывать, что на левой и правой руке, показания давления могут отличаться на 15 мм рт. ст. Такое отклонение считается нормальным.

Гипертония может вызвать сердечно-сосудистые заболевания

Артериальное давление, вышедшее за порог показателя 120/80, отрицательно воздействует на работу сердца, вызываю перегрузку органа. В результате значительно повышается риск инсульта. При длительном воздействии гипертонии стенки кровеносных сосудов изнашиваются, теряя естественную эластичность. Сердечная мышца не справляется с нагрузкой, что ведёт к нарушению кровообращения по большому и малому кругам. Как следствие, на кардиологическом уровне возникают сильные осложнения, вплоть до летального исхода.

Как избежать повышенного давления

Предупредить гипертонию можно не прибегая к медикаментам и лекарствам. Гораздо эффективнее и безопаснее изменить образ жизни. Это приведёт к понижению давления и снижению связанных с ним рисков. Факторами развития гипертонии являются:

  • наличие избыточного веса;
  • малоподвижный образ жизни;
  • неправильное питание;
  • повышенное содержание натрия в употребляемой пище;
  • злоупотребление алкоголем;
  • зависимость от кофеин-содержащих продуктов;
  • частые стрессовые ситуации.

Избегание этих факторов является залогом нормального артериального давления.

Для более точных показаний прибора для измерения давления, рекомендуется предусмотреть следующие факторы:

  1. Не курить и не употреблять напитки, содержащие алкоголь за час до процедуры изменения давления.
  2. Полный мочевой пузырь приводит к неточным показаниям прибора.
  3. При изменении тонометром в помещении должна быть комнатная температура. Внутреннее состояние должно быть абсолютно спокойным.
  4. Рука, на которой проводится измерение, должна быть в расслабленном состоянии. Локоть этой руки должен располагаться примерно на одном уровне с сердцем.
  5. В процессе замера обязательно молчать и не двигаться.
  6. Измерение рекомендуется проводить два раза с интервалом в пять минут.
  7. При различии в показаниях на разных руках, принимать во внимание наибольший результат.

Не стоит полагаться на то, что эта проблема может обойти стороной. Для повышения качества жизни, кардиологами рекомендуется регулярно измерять артериальное давление.

424

Новости ProZdorovie

При вспышке коронавируса в России лишь одному из 124 зараженных хватит койки в инфекционном отделении

20/02/2020, 13:35

Коронавирус подстегнул производство масок для Новосибирской области

19/02/2020, 20:05

Сибирь в тройке лидеров среди регионов в пополнении донорского регистра

18/02/2020, 17:24

Шрамы не украшают: лазерные технологии удаления рубцов

12/02/2020, 10:27

Замаскированные раковые сети. Рак дыхательных органов

10/02/2020, 11:32
Новости

ПК «ПрофильСталь» стала пятым резидентом ТОСЭР «Линево»

28/02/2020, 11:07

В структурах мэрии прошла выемка документов по делу о подлоге

28/02/2020, 10:00

Структурные риски со стороны фондирования

27/02/2020, 18:50

В Новосибирске прошел митинг недовольных работой департамента транспорта мэрии Новосибирска

27/02/2020, 17:35

Долгострои на Закаменском планируют достроить за счет средств Фонда защиты дольщиков

27/02/2020, 17:31

О проекте

ПроЗдоровье – это эксклюзивный каталог-навигатор, объединивший в себе ведущие компании, работающие в сфере здоровья и красоты. Компании, зарекомендовавшие себя как надежные, авторитетные, высокотехнологичные и с высоким уровнем специалистов.

Задача навигатора ПроЗдоровье – помочь нашим читателям найти решение любой медицинской, косметической или тонусной проблемы. Решение профессиональное, эффективное и даже красивое. Это  удастся без труда, ведь этот навигатор – клубное сообщество лучших.

Лучших по своим профилям – по терапии и диагностике, стоматологии и кардиологии, по акушерству и педиатрии, по пластической хирургии и косметологии. Словом, тематический диапазон членов этого сообщества обширен – от высокотехнологичной клинической медицины до фитнеса и релакса столь же высокого стиля.

Каждая позиция навигатора ПроЗдоровье – плод тщательного экспертного отбора, бренд с безупречной репутацией. Потому мы уверены, что пользование этим навигатором станет для вас практичным и приятным.

Желаем красоты и здоровья!    

Сотрудничество

Ознакомиться с подробной информацией о проекте и условиями сотрудничества вы можете по ссылке:

Перейти
Яндекс.Метрика

2020 © Infopro54

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска