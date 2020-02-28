Почему необходимо систематически проверять артериальное давление

Изначально повышенное давление наблюдалось у людей, преклонного возраста, но в течение последних лет это заболевание распространилось на все возрасты. Это связано с изменениями в экологической ситуации.

Недавняя Американская публикация обнародовала обновленные нормы кровяного давления.

Новый вариант руководства для врачей в области кардиологии снизил порог давления до 130/80. Давление выше этого показателя считается повышенным. Основываясь на новый показатель порога, можно считать, что 50% россиян страдают повышенным давлением. До нововведения максимальным нормальным давлением считалось 140/90. Наши эксперты одобрили факт изменения предела нормального артериального давления. Они утверждают, что данные правки повлияют положительно на массовый набор веса и скажется на рационе питания, также, в положительную сторону.

Обновленные данные о нормах и пределах артериального давления:

ниже 120/80 – нормальное давление;

в пределах 120/80 – 130/80 – повышенное давление;

в пределах 130/80 – 139/89 – первая степень гипертонии;

выше 140/90 – вторая степень гипертонии;

выше 180/120 – незамедлительная госпитализация.

Гражданам из категории повышенного давления кардиологии настоятельно не рекомендуют лечиться медикаментозным методом. Здоровой альтернативой является отказ от вредных привычек. Таким людям показано здоровое питание и регулярная физическая деятельность.

Помимо этого, гражданам, склонным к повышению давления, рекомендуется систематически проверять его показания.

Почему рекомендуется систематически проверять давление

Повышенное давление, как правило, не проявляется в ощущениях

Более чем в 50% случаев, повышение давления никак не сказывается на общих ощущениях человека. Большинство людей ссылаются на усталость и недосып, не подозревая, что это результат повышения давления. Лишь единицы могут испытывать одышку, боль в области сердца, головную боль или носовое кровотечение. Основываясь на эти факты, гипертонию прозвали «тихим убийцей».

При обнаружении гипертонии, настоятельно рекомендуется отслеживать любые изменения в показаниях давления. Наиболее верные показания колебаний давления можно получить, измеряя его три раза в день:

С утра, спустя час после пробуждения. После обеда, спустя 1,5 часа после приема пищи. После ужина, спустя 1,5 часа после еды.

Важно учитывать, что на левой и правой руке, показания давления могут отличаться на 15 мм рт. ст. Такое отклонение считается нормальным.

Гипертония может вызвать сердечно-сосудистые заболевания

Артериальное давление, вышедшее за порог показателя 120/80, отрицательно воздействует на работу сердца, вызываю перегрузку органа. В результате значительно повышается риск инсульта. При длительном воздействии гипертонии стенки кровеносных сосудов изнашиваются, теряя естественную эластичность. Сердечная мышца не справляется с нагрузкой, что ведёт к нарушению кровообращения по большому и малому кругам. Как следствие, на кардиологическом уровне возникают сильные осложнения, вплоть до летального исхода.

Как избежать повышенного давления

Предупредить гипертонию можно не прибегая к медикаментам и лекарствам. Гораздо эффективнее и безопаснее изменить образ жизни. Это приведёт к понижению давления и снижению связанных с ним рисков. Факторами развития гипертонии являются:

наличие избыточного веса;

малоподвижный образ жизни;

неправильное питание;

повышенное содержание натрия в употребляемой пище;

злоупотребление алкоголем;

зависимость от кофеин-содержащих продуктов;

частые стрессовые ситуации.

Избегание этих факторов является залогом нормального артериального давления.

Для более точных показаний прибора для измерения давления, рекомендуется предусмотреть следующие факторы:

Не курить и не употреблять напитки, содержащие алкоголь за час до процедуры изменения давления. Полный мочевой пузырь приводит к неточным показаниям прибора. При изменении тонометром в помещении должна быть комнатная температура. Внутреннее состояние должно быть абсолютно спокойным. Рука, на которой проводится измерение, должна быть в расслабленном состоянии. Локоть этой руки должен располагаться примерно на одном уровне с сердцем. В процессе замера обязательно молчать и не двигаться. Измерение рекомендуется проводить два раза с интервалом в пять минут. При различии в показаниях на разных руках, принимать во внимание наибольший результат.

Не стоит полагаться на то, что эта проблема может обойти стороной. Для повышения качества жизни, кардиологами рекомендуется регулярно измерять артериальное давление.