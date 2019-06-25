 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел тренинг для партнеров по клиентскому сервису

  • 25/06/2019, 10:14
В нем приняли участие представители компаний-застройщиков и агентств недвижимости Новосибирска.

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел тренинг для партнеров по ипотечному кредитованию, посвященному качеству клиентского обслуживания. В тренинге приняли участие представители компаний-застройщиков и агентств недвижимости Новосибирска.

Участники тренинга освоили методики работы в сложных ситуациях, отработали навыки общения с клиентами разных психотипов и получили практические рекомендации экспертов по клиентским коммуникациям и сервису. По окончании тренинга всем участникам были выданы сертификаты о прохождении обучения.

ПАО «Банк УРАЛСИБ» проводит бесплатные мероприятия для партнеров на регулярной основе.

— Целью проведения таких тренингов является не только развитие профессиональных компетенций для повышения эффективности работы и качества обслуживания клиентов, но и укрепление партнерских отношений с агентствами недвижимости и застройщиками, — отметила заместитель директора по розничному бизнесу Новосибирской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ Елена Ли.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Популярное с сайта

Субподрядчиков по нацпроектам возьмут под особый контроль

Субподрядчиков по нацпроектам возьмут под особый контроль

24/06/2019, 18:51
Регионам поручили тщательно проверять всех участников цепочки, которые будут строить объекты, чтобы избежать срыва сроков их сдачи.
Такая разная задолженность

Такая разная задолженность

24/06/2019, 18:47
Данные о задолженности по зарплате от разных ведомств отличаются в разы.
День памяти и скорби

День памяти и скорби: всероссийская акция «Свеча Памяти»

24/06/2019, 18:45
В минувшую субботу, 22 июня, жители и гости микрорайона «Стрижи» приняли участие во всероссийской акции.

Актуальный разговор

Эхо далекого прибоя

Эхо далекого прибоя

Все материалы
Новости

ПГК увеличила объем перевозок черных металлов в 2,5 раза

25/06/2019, 11:25

Жизнь в Сибири по-прежнему дешевле, чем в среднем по стране

25/06/2019, 11:01

Преемник Александра Караськова приступил к депутатским обязанностям

25/06/2019, 10:53

Долги по зарплате «Сибнефтегеофизики» закроют к августу

25/06/2019, 10:18

Любишь свой город – посади дерево!

25/06/2019, 09:00

Субподрядчиков по нацпроектам возьмут под особый контроль

24/06/2019, 18:51

Такая разная задолженность

24/06/2019, 18:47

День памяти и скорби: всероссийская акция «Свеча Памяти»

24/06/2019, 18:45

Главы районов провоцируют рост долгов за топливо

24/06/2019, 17:11

Как обустроить сквер в Советском районе?

24/06/2019, 17:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска