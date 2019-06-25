Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел тренинг для партнеров по клиентскому сервису

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел тренинг для партнеров по ипотечному кредитованию, посвященному качеству клиентского обслуживания. В тренинге приняли участие представители компаний-застройщиков и агентств недвижимости Новосибирска.

Участники тренинга освоили методики работы в сложных ситуациях, отработали навыки общения с клиентами разных психотипов и получили практические рекомендации экспертов по клиентским коммуникациям и сервису. По окончании тренинга всем участникам были выданы сертификаты о прохождении обучения.

ПАО «Банк УРАЛСИБ» проводит бесплатные мероприятия для партнеров на регулярной основе.

— Целью проведения таких тренингов является не только развитие профессиональных компетенций для повышения эффективности работы и качества обслуживания клиентов, но и укрепление партнерских отношений с агентствами недвижимости и застройщиками, — отметила заместитель директора по розничному бизнесу Новосибирской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ Елена Ли.

Фото предоставлено пресс-службой банка