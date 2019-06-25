Любишь свой город – посади дерево!

В рамках которой было высажено несколько десятков 20-летних пушистых елей. В мероприятии приняли участие не только сотрудники компании, но и все небезразличные к озеленению своего города.

Хвойники появились рядом с объектами, которые строит ГК «Расцветай». Вечнозеленые крупномерные деревья будут круглый год украшать территорию рядом с Домом на Республиканской и ЖК «Расцветай на Гоголя» и радовать не только новоселов, но жителей близлежащих домов.

– Благодарим всех, кто откликнулся и принял участие в нашей экологической акции. Делать добрые дела на благо родного города – это не только важно, но и приятно. Мы надеемся, что высаженные хвойные деревья – станут не только украшением Дзержинского района, но и будут благоприятно влиять на его экологию», – считают в ГК «Расцветай».

Фото: предоставлено пресс-службой компании