Долги по зарплате «Сибнефтегеофизики» закроют к августу

— В прошлом году, по данным Гострудинспекции, перед 122 работниками ПАО «Сибнефтегеофизика» сохранялся долг 3.2 млн руб. Тогда вы говорили, что планируете уточнить реквизиты получателей и к концу 2018 года со всеми рассчитаться. Мы до сих пор это делаем? — поинтересовался на совещании по вопросам полноты и своевременности выплаты зарплаты в регионах Сибири полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и мунистра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова.

Фролов пояснил, что основная задолженность по ПАО «Синбнефтегеофизика» была сокращена. Сейчас остались долги в сумме 2.3 млн руб.

—Мы устанавливаем перечень должников, проводим сверку расчетных счетов. Это физлица, которые были включены в реестр должников предыдущим руководством компании, но сейчас мы их физически не можем установить, — говорит чиновник.

По его словам, в сумму 2,3 млн руб также входят зарплаты, которые руководство компании само себе назначало в процессе процедуры банкротства. Этот факт сейчас оспаривается. В итоге 2,3 млн рублей задолженности планируется перевести в процедуру списания. Завершить работу с погашением задолженности по зарплате перед сотрудниками «Сибнефтегеофизики» министерство планирует к 1 августа.

Сергей Меняйло попросил представителей Гострудинспекции проконтролировать выполнение этой задачи.

ПАО «Сибнефтегеофизика» — многопрофильное геофизическое предприятие. В сентябре 2016 года в компани было введено наблюдение, в марте 2017 года — конкурсное производство. В 2015 году выручка компании составила 2,1 млрд руб., убыток — 454,2 млн руб. Общая сумма установленных требований конкурсных кредиторов в деле о банкротстве по состоянию на 8 декабря 2017 года составляла 2,3 млрд рублей.

С 2016 года в ПАО «Сибнефтегеофизика» проходили проверки из-за образовавшейся задолженности по заработной плате. Руководителю предприятия было внесено 6 представлений, по инициативе прокурора в отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В интересах работников ПАО «Сибнефтегеофизика» направлено 1118 заявлений в суд о взыскании задолженности на общую сумму 181 млн. руб. В итоге к августу 2018 задолженность была сокращена до 7 млн руб. Сотрудники компании неоднократно выходили на пикеты с требованием рассчитаться с задолженностью по зарплате.

Фото: пресс-служба Сибирского ОИЦ