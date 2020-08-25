Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером автоквеста клуба «Ford Club 54»

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером автоквеста «Спецагенты FORD против космической мафии», который состоялся в субботу, 22 августа 2020 года. Организатором мероприятия выступила компания ООО «Автолига».

Участниками мероприятия стали члены клуба «Ford Club 54», а так же владельцы автомобилей марки Ford. Квест стартовал на площадке перед салоном «Луна Авто», а финишировал в парке клуба «Иня». Гостям мероприятия были предложены развлечения, интерактивы и фуршет.

В рамках мероприятия гости смогли ознакомиться с собственными и партнерскими программами кредитования Банка УРАЛСИБ, участникам автоквеста вручили ценные подарки и сувениры.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования, предлагая клиентам выгодные условия получения кредита. Кроме того, Банк на регулярной основе принимает участие в партнерских мероприятиях с автодилерами. В Банке УРАЛСИБ действуют программы автокредитования на новые и подержанные автомобили иностранного и отечественного производства. Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка