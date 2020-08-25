После летних каникул: «Ростелеком» поможет вспомнить школьную программу

Сервис разработан специально для школьников и представляет образовательный контент по двум направлениям — «Школа» и «Развитие». Первое позволяет изучать учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. Во втором разделе школьники знакомятся с современными цифровыми технологиями, учатся развить логику, память и креативность. Кроме того, сервис содержит полезный контент для родителей: здесь можно узнать секреты мотивации или познакомиться с советами психологов по поддержке детей во время экзаменов.

— Сервис «Лицей» помогает учиться всем школьникам, начиная с первого класса. Например, ученики младшего звена с помощью игровых онлайн-уроков постепенно втягиваются в процесс, а избежать скуки на первых порах им помогут развивающие мультфильмы. Для ребят из средней школы занятия построены таким образом, чтобы они постепенно и последовательно совершенствовали свои навыки. А уроки для старшеклассников содержат полноценные курсы для подготовки к Единому государственному экзамену с разбором заданий по отдельным предметам, — отметил Александр Бойкиня, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом.

Среди экспертов и преподавателей «Ростелеком Лицея» — квалифицированные и увлеченные педагоги из ведущих школ и вузов страны. Программа курсов разработана в соавторстве с международной школой для одаренных детей «Летово», с Ломоносовской частной школой и с образовательным центром «Президентская школа».

Занятия для учеников проходят в онлайн-формате, который стал привычен для школьников во время дистанционного обучения весной 2020 года. Для начала урока необходим только доступ в интернет, а время для учебы можно выбирать произвольно — например, заниматься вечером после школы или рано утром до дополнительных занятий. Оценить удобство сервиса можно бесплатно, пройдя первые пробные занятия по урокам школьной программы или по курсам цифровых технологий.

Подробная информация о сервисе «Ростелеком Лицей» — на сайте lc.rt.ru и по телефону 8 800 350-03-35.

Фото предоставлено пресс-службой компании