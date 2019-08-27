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Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером детского гоночного турнира в микрорайоне «Ясный берег»

  • 27/08/2019, 12:28
Жилой комплекс расположен на берегу Оби, к югу от Димитровского моста.

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером детского гоночного турнира, который состоялся в микрорайоне «Ясный берег». Застройщиком микрорайона выступает партнер Банка — строительная компания «Аква Сити».

Жилой комплекс «Ясный берег» расположен на берегу Оби, к югу от Димитровского моста. В непосредственной близости  расположены все необходимые объекты инфраструктуры: магазины, аптеки, салоны красоты, фитнес-центры, прачечные, кафе, отделения банков.

Гости мероприятия смогли принять участие в гонках на веломобилях, посетить выставку гоночных автомобилей, побывать на мастер-классе по битбоксу, попробовать свои силы в виртуальных гонках и поучаствовать в других активностях для детей и взрослых.

ООО «Аква Сити» — один из ключевых партнеров Банка УРАЛСИБ по ипотечному кредитованию. Для клиентов строительной компании, которые приобретают жилье в рамках ипотечного кредитования, Банк УРАЛСИБ предлагает выгодные условия обслуживания.

В августе Банк УРАЛСИБ второй раз за 2019 год снизил ставки по программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 9,2% годовых и распространяется на покупку строящегося жилья и  рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составляет от 5% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями и ставками по ипотеке можно в любом отделении Банка УРАЛСИБ в Новосибирске, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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