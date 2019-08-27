Просроченная задолженность по ипотечным кредитам новосибирцев составляет 1,6 млрд рублей

Просроченная задолженность физических лиц по ипотечным жилищным кредитам на начало июля 2019 года по России составила 72,5 млрд рублей или 1,04% от общего объема ипотечных кредитов россиян. К таким выводам пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Отмечается, что более 70% от всей просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам в РФ приходится на 20 регионов. В каждом из них объем просроченной задолженности по ипотеке на начало июля 2019 года превышал один миллиард рублей. В Новосибирской области просроченная задолженность по ипотечным кредитам на 1 июля 2019 года составляла 1,6 млрд рублей (увеличение по сравнению с началом года составило один млн рублей).

— В 20 российских регионах, где просроченная задолженность по ипотечным кредитам превысила один миллиард рублей, психологическая нагрузка на «ипотечников» сильнее всего. Ипотечные каникулы помогут ее снизить, в том числе и за счет запрета передавать коллекторам долги россиян, находящихся в сложной ситуации, — считает председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.

Эксперты выяснили, что самый значительный рост просроченной задолженности по ипотеке за первое полугодие 2019 года отмечен в Ростовской области. Здесь просроченная задолженность увеличилась на 151 млн рублей – с 1,48 до 1,63 млрд рублей.

А вот в Крыму, Севастополе и Чечне просроченная задолженность росла самыми быстрыми темпами. В Крыму сумма просроченной задолженности выросла в 2,69 раза (с 13 до 35 млн рублей). В Севастополе просроченная задолженность выросла 2,67 раза (с 3 до 8 млн рублей). В Чеченской республике сумма задолженности по просроченным кредитам выросла в 1,71 раза (с 80 до 137 млн рублей).

Исследование показало, что доля просроченной задолженности по ипотеке выросла в 17 регионах РФ. В число регионов с максимальной долей просроченной задолженности на начало июля вошли Республика Алтай (3,43%), Чеченская Республика (2,95%) и Карачаево-черкесская республика (2,58%).

Напомним, 31 июля 2019 года вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Заемщик, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, имеет право отложить ипотечные платежи на шесть месяцев.

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