В индустриальном парке «ЭКРАН» построят новую стекловаренную печь за 1,25 млрд рублей

В стекольных комплексах промышленного парка «ЭКРАН» (находится под управлением АО «Завод «Экран», актив РАТМ Холдинга) построят новую стекловаренную печь – №6, мощностью 375 тонн стекломассы в сутки, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

Объем вложений составит 1,25 млрд рублей.

Как рассказал председатель правления АО «Завод «Экран», международный эксперт стекольной отрасли Павел Бобошик, проектирование «шестой» печи доверили итальянской компании Glass Service, непосредственная реализация проекта начнется не позднее, чем через пять месяцев, строительство завершат в течение 55 дней, подготовка к нему уже стартовала. Тендеры на поставку огнеупорных материалов объявлены. При сооружении печи применят современные технологии, которые позволят оптимизировать использование энергетических ресурсов

— Согласно экспертным оценкам, вследствие аварии на линии электропередач, произошедшей 25 сентября 2017 года, а также постоянных нарушений подачи электроэнергии со стороны энергоснабжающих организаций печь №5 (проектная мощность – 300 тонн стекломассы в сутки) получила неустранимые повреждения, восстановлению не подлежит – эксплуатировать ее сложно даже в щадящем режиме, а ремонтировать нецелесообразно как с технической, так и с экономической точек зрения, — рассказали в пресс-службе РАТМ Холдинга.

Отмечается, что на печи №6 установят пять стеклоформующих машин (СтФМ) и будут изготавливать от 400 млн до 450 млн (в зависимости от ассортимента) единиц стеклотары в год, тогда как на печи №5, выпускавшей 250 млн стеклоизделий, работало три СтФМ.

К 2020 году мощности стекольных комплексов увеличатся на 24,5% или на 200 млн штук стеклотары в год – до 710 млн.

По оценке Павла Бобошика, инвестиции (источник – средства РАТМ Холдинга и кредит от Евразийского Банка Развития) окупятся в течение четырех лет.

— Сбыт продукции на два года обеспечен контрактами с крупными федеральными производителями напитков и ведущими региональными игроками пивной индустрии, — говорит Павел Бобошик. — И хотя рынок не растет, мы сохраняем высокую конкурентоспособность и лидирующие позиции в отрасли, благодаря финансовой устойчивости, стабильному качеству стеклянной упаковки и достойному уровню сервиса.

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга